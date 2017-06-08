Köyde Yeşil Ekonomi projesine Coca-Cola desteği

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Şirketi, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde hayata geçirilen ve minimum karbon ayak iziyle üretim gerçekleştirilen Köyde Yeşil Ekonomi Projesi'ne destek veriyor.

Şirket açıklamasına göre, Coca-Cola Şirketi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)/New World tarafından desteklenen, Temiz Enerji Vakfı tarafından (TEMEV) yürütülen Köyde Yeşil Ekonomi Projesi, Eldivan Kaymakamlığı, Eldivan Belediyesi ve Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Eldivanlı 7 kadın ile kurulan ve üye sayısı 50'ye ulaşan Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, "Güneşin Eliyle Kadın Emeğiyle" sloganı ile güneş enerjisi kullanarak reçel, marmelat, salça, yöreye özgü tarhana, erişte, turşu, sirke gibi ürünler ve kuru sebze-meyve üretimi gerçekleştiriyor. Bu ürünler, KÜLÇE markası altında yine kadınların diktiği, işlediği, ördüğü, el yapımı ve çevreci ambalajlarla pazarlanıyor.

Üretim süreçleri; atıkların organik gübre olarak değerlendirildiği, yıkama sularının geri kazanıldığı ve elektriğinin güneş enerjisinden sağlandığı minimum karbon ayak iziyle gerçekleştiriliyor. Köyde Yeşil Ekonomi Projesi, kadınların sürdürülebilir bir iş modeli kurarak ekonomik ve sosyal hayatlarını geliştirmesini hedefliyor.

Proje kapsamında ayrıca, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi hocaları tarafından kooperatif üyesi kadınlara ve yörede yaşayan çiftçilere kooperatifçilik, hijyen, tohum, gübre, iyi tarım uygulamaları konularında eğitimler verilerek bölgede bilinçli tarım konusunda farkındalık oluşturuluyor.

4. İstanbul Karbon Zirvesi'nde dev firmalarla birlikte Düşük Karbon Kahramanı Ödülü alan proje kapsamında, Nisan 2017 sonu itibarıyla 8 bin 655 kWh enerji güneş enerjisinden sağlandı ve 3 bin 980 kilogram karbondioksit tasarrufu yapıldı.