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"Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Büyük şehirlerde trafik, ulaşım, nüfus yoğunluğu, işsizlik ve emeklilik nedeniyle tersine göç yaşanmaya başladı" - "Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve var olan projelerdeki yaş sınırı kaldırılmalı"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyük şehirlerde tersine göç yaşanmaya başladığını belirterek, "Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve var olan projelerdeki yaş sınırı kaldırılmalı. Cazip şartlar sağlandığında hem büyük şehirlerdeki yoğunluk ve sorunlar azalır, hem de köylerimizdeki nüfus ve üretim artar, ekilmeyen alanlar ekilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, birçok nedenle köyünden kalkıp büyük şehirlere göç edenlerin bir kısmının artık köylerine dönmek istediğine işaret etti. Büyük şehirlerde trafik, ulaşım, nüfus yoğunluğu, işsizlik ve emeklilik nedeniyle tersine göç yaşanmaya başladığını bildiren Palandöken, "Yüksek Seçim Kurulunun son verileri de bu yönde. İstanbul'un vekil sayısının düşürülmesi, Mersin, Kırşehir, Bayburt, Tekirdağ gibi illerin ise vekil sayısını artırma kararı da bu durumu destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de, tarım ve hayvancılıkta potansiyelin çok güçlü olduğunu ve bunun için de köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Tarımda kendi kendimize yettiğimiz, hayvancılıkta ithalatın en az olduğu dönemlere geri dönmeliyiz. Bunun için yapılması gerekenlerin en başında köye dönüş projelerinin sayısının artırılması ve var olan projelerdeki yaş sınırının kaldırılması geliyor. Emekli olduktan sonra köyüne dönmek, üretim yapmak, köydeki evini tadilat yaptırmak isteyenler de düşünülmeli. Bu nedenle köye dönüş projelerinde, köydeki evin tadilatı, göçme masrafları, hayvan verilmesi gibi cazip maddeler uygulanmalı. Köye dönmek için cazip şartlar sağlandığında hem büyük şehirlerdeki yoğunluk ve sorunlar azalır, hem de köylerimizdeki nüfus ve üretim artar, ekilmeyen alanlar ekilir. En önemlisi köylerimiz yine o eski canlı günlerine geri döner."

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenKöye Dönüş ProjeleriTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
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