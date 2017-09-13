Koza Holding'e vergi cezası

İSTANBUL (AA) - Koza Altın İşletmeleri, Koza Holding Anonim şirketine 34 milyon 567 bin 541,10 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Koza Holding Anonim Şirketi'ne 2011 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 17 milyon 283 bin 770,55 TL vergi aslı ve 17 milyon 283 bin 770,55 TL vergi cezası olmak üzere toplam 34 milyon 567 bin 541,10 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ilgili vergi cezasına ilişkin Koza Holding tarafından uzlaşma için Gelir İdaresi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonuna gerekli başvuruların yapılmış olduğu ve sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.



