Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Koza Holding'e vergi cezası

- Koza Holding Anonim şirketine 34 milyon 567 bin 541,10 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildi

Koza Holding'e vergi cezası

İSTANBUL (AA) - Koza Altın İşletmeleri, Koza Holding Anonim şirketine 34 milyon 567 bin 541,10 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Koza Holding Anonim Şirketi'ne 2011 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 17 milyon 283 bin 770,55 TL vergi aslı ve 17 milyon 283 bin 770,55 TL vergi cezası olmak üzere toplam 34 milyon 567 bin 541,10 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ilgili vergi cezasına ilişkin Koza Holding tarafından uzlaşma için Gelir İdaresi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonuna gerekli başvuruların yapılmış olduğu ve sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Koza Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5