İSTANBUL (AA) - Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, "Dünya reklam yatırımları dünya kozmetik harcamalarının neredeyse iki katı… Türkiye'de kozmetik harcamaları reklam yatırımlarından fazla. Bu bir ayıptır." dedi.

Media Summit bu yıl Media 4.0 temasıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. Burada konuşan Pura Türkiye reklamcılık sektörü hakkında bilgiler verdi.

Dünyada reklam yatırımlarının büyüklüğünü anlatan Pura, "Dünya reklam yatırımları dünya kozmetik harcamalarının neredeyse iki katı… Türkiye'de kozmetik harcamaları reklam yatırımlarından fazla. Bu bir ayıptır. Kozmetik harcamaları reklam yatırımlarından fazlaysa Türkiye'de hepimizin eksiklikleri var, yanlışlıkları var. Reklamcılar olarak bunu düzelteceksek biz düzelteceğiz, böyle kalsın mutlu oluyoruz diyeceksek biz yapacağız. " ifadelerini kullandı.

Reklamcılığın Türkiye'de beklenen büyümeyi sağlayamadığını anlatan Pura, "Bazı verilere göre reklamcılıkta 2016 yılı 529 milyar dolarla kapandı. Türkiye'nin bunun içindeki payı binde 4. Bu payla ben sektörüm demenin mümkün olmadığını söylüyoruz. Türkiye'nin payının en azından yüzde 1'e çıkması, onun da yine 5 milyar dolar olması gerektiği yönünde söylemlerimiz var." diye konuştu.





- "Reklam sektörü TL bazında yüzde 110 büyüdü





Pura, "Göreve geldiğimiz 2010 yılından bu güne Türk Lirası bazında yüzde 110 büyüdü sektör. Büyüyor. O zaman bir sözüm vardı, bu sektör 5 milyar dolar olmalı diyordum, o günkü pariteden baktığımız zaman 4,3 milyar dolar bu rakam. Şimdi bu sektörün büyümesi için bazı sorumluluklar var. Marka yönetmek, medya satın almak çok özel işlevler. Hepimize özel sorumluluklar düşüyor. 2017 yılını reklamcılık sektörü adına neler yapılması gerekiyorsa her şeyi konuşma yılı ilan ettik." değerlendirmesini yaptı.

Sektörde şeffaflık ve yenilikçi çalışmaların yapılabilmesi için Reklam ve İletişim Federasyonu'nu kurmaya çalıştıklarını söyleyen Pura, sektördeki iç eğitimin önemine işaret etti.





- "Dijital ise yıllık yaklaşık yüzde 17’lik bir oranla ile en hızlı büyüyor"





Reklamcılık Vakfı Başkanı Lize Karaboğa Kaptan ise vakfın iletişim sektörü kuruluşları içinde eğitim misyonuyla çalışan tek kurum olduklarını söyledi. 2017’de dünya genelinde medya yatırımlarında yüzde 6’lık bir büyüme beklendiğine dikkati çeken Kaptan şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu alanda çok daha yüksek bir büyüme oranı bekliyoruz. Türkiye’de TV en büyük mecra konumunu sürdürürken, dijital ise yıllık yaklaşık yüzde 17’lik bir oranla ile en hızlı büyüyen mecra konumunda. Media Summit Türkiye etkinliğinde dünyadaki gündemi ülkemize taşımayı, hızlı bir dönüşüm sürecinde olan medya dünyasında doğru medya planlamanın sunduğu ciddi katma değere ve yatırımların geri dönüşüne dikkat çekmeyi amaçlıyoruz."





- Zirve yarın da devam edecek





Yarın da devam edecek Media Summit Türkiye, toplam 25 oturumda, 64 konuşmacı medya planlamanın sağladığı katma değerlere kendi uzmanlık açıları ile ilgilileri ağırlamayı sürdürecek.

Media Summit Türkiye kapsamında gerçekleştirilecek panel, söyleşi ve konferanslarda alanında uzman isimler, sektörün ortak gündem maddelerini ve yakın gelecekte bu sektörlere yön verecek olan trendleri konuşacak.

Farklı yaklaşımları barındıran ve bir düşünce zenginliği üretmesi amaçlanan Media Summit 2017’de "Media 4.0" kavramı, tüm medya spektrumunda markanın güvenliği, içerik geliştirme ve veri odaklı planlama eksenlerinde tartışılacak. Etkinlikte bu yılki konuşma, panel ve oturumları arasında "Dijital Riskler", "Datanın Gücünü Programatik ile Keşfetmek", "Data Odaklı Planlamaya Doğru", "Hayran Kültürü", "Omnichannel", "Performans Pazarlama" ve "Medya Tüketim Alışkanlıklarında Değişim" başlıkları bulunuyor.

Media Summit Türkiye’ye yurt dışından katılan konuşmacılar arasında Bethan Crockett, Maria Darmi, Dimitrios Maniatis gibi iletişim uzmanları da yer alıyor.



