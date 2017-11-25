Kozmetik sektörü 24 ülkeden alıcıları İstanbul'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Cosmeet İstanbul, Türkiye'nin önde gelen firmaları ile 24 ülkeden gelen 40 yabancı şirketi bir araya getirdi.

İKMİB'in açıklamasına göre, Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle 23-24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen etkinlik, kozmetik, ev, temizlik ve bakım ürünleri sektörleri için oluşturulan alım heyetini ağırladı.

Toplamda 770 ikili görüşmenin gerçekleştirildiği yerli ve konuk firmaların temsilcilerinin, yetkililerinin katıldığı etkinliğe, Tayland, Romanya, Uruguay, Ekvator, Kenya, Uganda, Ukrayna, Meksika, Çekya, Myanmar, İzlanda, Belarus, Litvanya, Estonya, Kamerun, Şili, Fas, Macaristan, Tanzanya, İngiltere, Hollanda, Etiyopya, Peru ve Rusya olmak üzere 24 ülkeden yaklaşık 40 firma katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, ihracatı artırmak, firmaların uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında etkinlikler yaptıklarını belirterek, aynı zamanda alım heyetlerini de Türkiye'ye getirdiklerini bildirdi.

Kozmetik sektörünün yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracatıyla ve hızlı büyüme oranlarıyla önem arz ettiğini aktaran Akyüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki yıllarda da sektörümüzün hızlı büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Temizlik ve ev bakım ürünlerinde ise yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip bulunuyoruz. Türk kozmetik sektöründe, Dünyanın önde gelen fuarlarından Cosmoprof Bologna, Cosmoprof Asia, Dubai Beautyworld Fuarlarında milli katılım organizasyonları, URGE Projeleri, ve Ticaret Heyetleri gibi faaliyetlerin yanına Cosmeet Alım Heyeti organizasyonunu eklemekten gurur duyuyoruz."

Akyüz, Cosmeet İstanbul'un bu yıl ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyonun yeni iş birliği fırsatları yaratarak ihracata katkı sağlayacağını bildirdi.