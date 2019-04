Kozmetik sektörü Dubai'de

Beauty World Middle East Fuarı'na İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından bu yıl 15’inci defa Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirildi.



İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, kozmetik, sağlık ve güzellik ürünü tasarımcıları ile ambalaj üreticilerini bir araya getiren Beauty World Middle East Fuarı'nın 24’üncüsü, 15-17 Nisan'da Dubai'de gerçekleştirildi.



İKMİB’in Türkiye Milli Katılım organizasyonunu, bu yıl 15’inci defa yaptığı fuarda toplam 108 firma yer aldı. 24 yıldır bölgenin en büyük fuarı olan Beauty World ME’de geçen yıl bin 738 katılımcı yer alırken, fuar 36 bin 693 kişi tarafından ziyaret edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, fuara bu yıl 108 firma ile katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yıl toplam 108 firmamız Türkiye’yi temsil etti. Bin 761 metrekaresi Türkiye pavyonu olmak üzere bireysel firmalarımızla birlikte toplam 3 bin 30 metrekarede katıldığımız fuarda, firmalarımız en yeni, en son teknolojiye sahip ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Kozmetik sektörü ihracatımız her yıl artış gösteriyor. 2018 yılı kozmetik sektörü ihracatı yüzde 3 artışla 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2018 yılında en çok ihracat yaptığımız ülke sıralamasında Irak, İran, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ilk onda yer aldı. Orta Doğu pazarı kozmetik sektörü ihracatımızda önemli bir fırsat sunuyor. Beauty World ME fuarı da her yıl büyüyen ve dünyada büyük yer tutmaya başlayan bir fuar. Bu açıdan firmalarımızın fuar etkinliklerini iyi değerlendirmelerini öneriyoruz. Katılımcı firmalarımızın yeni iş birlikleri oluşturmalarını temenni ediyorum."