Kozmetik uğruna 5 yılda 1.8 milyar dolar döviz gitti

ANKARA (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Türkiye'nin son 5 yıldaki kozmetik ürünleri ithalatı 1,8 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerini kapsayan kozmetik sektörüne yönelik ithalatı son 5 yılda dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Bu bağlamda 2012-2016 döneminde ithalatta en yüksek payı 472 milyon dolarla kremler alırken, bu ürünü 256 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım ürünleri, 231 milyon dolarla saç boyaları izledi.

Son 5 yılda ithalatta göz makyaj malzemelerine 210 milyon dolar, parfüme 191 milyon dolar, deodorantlara 123 milyon dolar fatura ödeyen Türkiye, 79 milyon dolarlık vücut losyonu, 75 milyon dolarlık ruj, 74 milyon dolarlık tüy dökücü ithal etti.

Öte yandan söz konusu dönemde Türkiye'nin kozmetik ürünler ihracatı 1,2 milyar dolara yaklaştı. İhracatta 2012-2016 döneminde en yüksek tutarı 429 milyon dolarla deodorantlar oluştururken bunu 146 milyon dolarla parfümler, 118 milyon dolarla göz makyaj malzemeleri, 94 milyon dolarla tüy dökücü, 93 milyon dolarla ruj takip etti.

- BAE'ye 8,8 milyon dolarlık deodorant

Geçen yıla ilişkin ihracat tutarlarının ülkelere dağılımında ilk sırayı 8,8 milyon dolarlık deodorantın satıldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aldı. Bunu 4,3 milyon dolarlık parfüm, 3,8 milyon dolarlık ruj ihracatıyla İngiltere izledi. Irak'a 3,8 milyon dolarlık saç boyası, Hollanda'ya 3,5 milyon dolarlık tüy dökücü satan Türkiye, Irak'a 2,9 milyon dolarlık göz makyaj ürünü, Suudi Arabistan'a 1,9 milyon dolarlık vücut losyonu, İngiltere'ye 2,6 milyon dolarlık makyaj ve cilt bakım ürünü, 1,3 milyon dolarlık allık ve 1,3 milyon dolarlık dudak makyaj ürünü ihraç etti.

İthalatta ise geçen yıl 21,5 milyon dolarlık saç boyası ile Almanya ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi, 20,7 milyon dolarlık makyaj ve cilt bakım ürünü ile 14,4 milyon dolarlık parfüm ithalatıyla Fransa ve 10,9 milyon dolarlık göz makyaj ürünü ithalatıyla Almanya takip etti.

Türkiye'nin geçen yıl bazı kozmetik ürünlere yönelik ithalat ve ihracat tutarları (dolar) şöyle:

Ürün İthalat

İhracat Kremler, yağlar 91.237.084 18.203.497 Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri 61.620.788 16.576.871 Göz makyaj malzemeleri 51.255.441 26.572.363 Dudak makyaj malzemeleri 8.811.804 6.629.524 Parfümler 40.403.687 32.570.854 Vücut losyonları 12.056.963 6.016.895 Ruj 20.206.846 29.135.693 Allık 5.258.592 5.974.967 Tüy dökücü 13.766.832 15.554.513 Saç boyası 43.927.091 11.823.216 Vücut deodorantı 24.957.165 65.404.591 Saç fırçası 7.260.813 1.005.404 Cımbız 2.791.760 699.976 Toplam 383.554.866 236.168.364

Son 5 yıla yönelik kozmetik ürünler ihracat ve ithalat (dolar) tutarları:

Yıl İthalat İhracat 2012 318.449.850 206.916.839 2013 361.184.650 235.893.243 2014 383.650.013 254.941.912 2015 358.154.659 227.358.107 2016 380.616.185 236.168.364 Toplam 1.802.055.357 1.161.278.465