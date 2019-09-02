KPMG Türkiye'den büyüme hamlesi

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG Türkiye büyüme atağına devam ediyor. KPMG ailesine beş yeni şirket ortağı katıldı. Danışmanlık alanında sektörün kıdemli isimlerinden Müşfik Cantekinler, KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü’nün başına geçerken, Hande Şenova ise Danışmanlık Bölüm Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.



Finans ve danışmanlık alanlarında hem kamu hem de özel sektörde uzun yıllardır görev alan Emin Alper Karaçar, KPMG Türkiye’de teknoloji danışmanlığı lideri olarak görev yapacak aynı zamanda kamu sektörü liderliği görevini de üstlenecek.



Perakende, tüketici ürünleri, otomotiv ve kimya sektörlerinde, birleşme & satın almalar, değerleme ve finansal modelleme konularında danışmanlık hizmetleri veren Gökhan Kaçmaz, Big4 içinde özellikle kurumsal finansal hizmetler alanında hem yerel hem de uluslararası pek çok müşteriyle çalışan Adnan Erem Germeyan ve başta Türkiye, ABD ve Rusya olmak üzere pek çok ülkede dolandırıcılık, usulsüzlük, yolsuzluk ve kara para aklamaya yönelik soruşturmalarda danışman olarak görev yapan Oytun Önder de şirket ortağı olarak KPMG Türkiye’ye katıldı.



Yeni hizmetler



Yeni ortaklarıyla daha güçlü bir döneme hazırlanan KPMG Türkiye müşterilerine, başta birleşme ve satın alma, teknoloji dönüşümü, teknolojik çözüm, dijital ve Emtech ile siber güvenlik hizmetlerinden oluşan teknoloji danışmanlığı olmak üzere, borç ve sermaye danışmanlığı, gayrimenkul işlem hizmetleri ve adli danışmanlık hizmetlerini sunacak.



‘Atağa devam’



KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, KPMG ailesine katılan, alanlarında deneyimli yeni ortaklarla özellikle şirket birleşme ve satın almaları, teknoloji dönüşümü, teknolojik çözüm ve dijital alandaki güçlerini arttırdıklarını vurguladı. Alsan, “Geçtiğimiz yıl vergi bölümümüzde, Türkiye’nin köklü ve alanında haklı bir üne sahip şirketlerinden Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile birleşmemizi 1+1=3 etti diye tanımlamıştık. Aynı bakış açısıyla devam ettiğimiz büyüme stratejimize şimdi danışmanlık bölümümüzle devam ediyoruz” dedi. Alsan, KPMG’de geçen yıl başlayan küresel yapılanma kapsamında Türkiye’ye düşen büyüme görevini yerine getirmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, “Teknoloji tüm sektörleri baştan şekillendiriyor, oyunun kuralları değişiyor, biz de bu değişim rüzgarını arkamıza alarak, teknolojinin dönüştürdüğü her pazarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz. Sektörümüzde verdiğimiz hizmetler çok değerli ve önemli. Değişen ve dönüşen iş dünyasındaki ihtiyaçlara biz de değişerek, büyüyerek ve çıtayı her seferinde daha yükseğe taşıyarak cevap veriyoruz. Yeni ortaklarımızla hedeflerimize bir adım daha yaklaştık” diye konuştu.