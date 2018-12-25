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KPMG'den enerji sektörüne siber güvenlik uyarısı

ANKARA (AA) - Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG tarafından, petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan operasyonel teknolojinin siber saldırılara son derece açık olduğu bildirildi.KPMG'den yapılan açıklamada, petrol...

KPMG'den enerji sektörüne siber güvenlik uyarısı
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ANKARA (AA) - Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG tarafından, petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan operasyonel teknolojinin siber saldırılara son derece açık olduğu bildirildi.

KPMG'den yapılan açıklamada, petrol ve gaz şirketlerinin içinde bulunduğu dijital dönüşüm ve üçüncü parti lojistik tedarikçileriyle yaptıkları sözleşmelerin, sektörü siber saldırılara fazlasıyla açık hale getirdiği uyarısında bulunuldu.

Veri güvenliği ve gelecekte ulaşım sektöründe kullanılacak yakıt karması konularının enerji sektörü açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, gelecekte ulaşım sektöründe kullanılacak yakıt karmasının enerji sektörü için hem fırsat hem de zorlukları barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, gelecek yıl şirketlerin performansında kısmi bir iyileşme beklendiğine dikkati çekerek, "Petrol ve gaz sektöründe şirketler rekabet güçlerini koruyabilmek için dijital dönüşümlerine hız verecekler ancak bu dönüşüm veri güvenliği riskini de beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı.

Bilirgen, enerji firmalarının yeni petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişim konusunda yardım aldığı üçüncü parti lojistik çözüm ortaklarının da veri güvenliğine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Şirketlerin iç saldırılara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Bilirgen, "Dış saldırılara göre daha az görülmesine karşın daha fazla hasara yol açan iç saldırılara karşı da enerji firmalarının çalışanlarının çevrim içi eylemlerinin denetlemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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EnerjiKPMGKPMG Petrol Ve Gaz Analizinde
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