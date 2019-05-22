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Kral Şakir’in yeni kitabı “Dürümler Karışık!” n11.com’da satışta

İSTANBUL(AA) - Cartoon Network ekranlarında ilk Türk yapımı çizgi film serisi olarak kendini göstermeye başlayan ve 2017 yılında ünlü çizer Varol Yaşaroğlu’nun kaleminden çıkan çizgi filmden resimli hikâye kitabı haline gelen Kral Şakir...

Kral Şakir’in yeni kitabı “Dürümler Karışık!” n11.com’da satışta
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İSTANBUL(AA) - Cartoon Network ekranlarında ilk Türk yapımı çizgi film serisi olarak kendini göstermeye başlayan ve 2017 yılında ünlü çizer Varol Yaşaroğlu’nun kaleminden çıkan çizgi filmden resimli hikâye kitabı haline gelen Kral Şakir serisinin altıncı kitabı "Dürümler Karışık!" n11.com raflarında okuyucularla buluştu.

Kral Şakir, aslan ailesi, sevimli obur komşuları Fil Necati ve mahallenin diğer hayvan sakinlerinin başından geçen eğlence ve macera dolu olağandışı hikâyeler konu ediliyor. 6-12 yaş aralığındaki çocukların severek okuduğu kitap serisi, ilkokul çağı çocuklarının yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarını, sorumluluk alma ve dayanışma gibi değerleri işliyor.



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Dürümler KarışıkN11
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