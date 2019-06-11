Kravatın yerini teknoloji aldı!

Yaşamın her alanına dokunan teknoloji, insanların hediyeleşme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Babalar Günü’nde hediye kutusunu açan teknoloji meraklısı babalar, artık gömlek ve kravat gibi sıradan hediyeler yerine hayatlarını kolaylaştıracak akıllı cihazlar görmek istiyor. İş yaşamındaki dijitalleşmeyle birlikte kablosuz kulaklık, mobil projeksiyon ve akıllı şarj gibi teknolojileri kullanmaya alışan babaları mutlu etmenin en iyi yolu Anker’in yenilikçi ürünlerinden geçiyor.



Park yerini unutma derdi bitiyor



Büyük alışveriş merkezleri başta olmak üzere kalabalık şehirlerde sıkça yaşanan park edilen aracın yerini bulamama sorunu, teknolojiyle tarihe karışıyor. Anker Roav Smartcharge F2 Akıllı Araç Bulucu sahibi babalar, akıllı telefonlarındaki uygulama üzerinden araçlarının nerede olduğunu anında öğrenebiliyor.



Roav Smartcharge F2, aynı zamanda telefondaki şarkıları Bluetooth ile aracın ses sistemine yönlendiriyor; eller serbest modu özelliğiyle babaların direksiyonu bırakmadan güvenli bir şekilde telefon görüşmesi yapmasını mümkün hale getiriyor. Roav Smartcharge F2’nin tüm bu özellikleri, onu trafikte uzun zaman geçiren babalara alınabilecek en iyi hediyelerden biri haline getiriyor.



Müziğe kalite, konuşmaya netlik getiren kablosuz kulaklık



Kablosuz Bluetooth kulaklıklar, günlerinin büyük bölümünü telefon görüşmeleriyle geçirenlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kristal berraklığındaki ses kalitesi ve erişilebilir fiyat etiketiyle kullanıcıların bir numaralı kablosuz kulaklık tercihi haline gelen Anker Soundcore Liberty Air, hem sık telefon görüşmesi yapan hem de dinlediği müziklerde yüksek kalite arayan babalara verilebilecek en uygun hediyelerin başında geliyor.



Bluetooth 5 bağlantı teknolojisiyle çalışan kulaklık, 20 saat konuşma süresi, çift mikrofonu ve dokunmatik kontrolleri sayesinde babaların tüm telefon ihtiyaçlarına basit ancak etkili bir çözüm sunuyor. IPX5 sertifikasıyla suya karşı dayanıklı olduğunu gösteren Liberty Air, dahili gürültü önleme özelliğiyle babaların en kalabalık ortamlarda bile kristal berraklığında görüşmeler yapmasını mümkün hale getiriyor.



Ofiste sunum, evde sinema ve oyun keyfi



İş hayatının rutinlerinden biri olan sunum yapma ihtiyacı, babalar için artık stresli bir iş olmaktan çıkıyor. Anker’in taşınabilir mini projeksiyonu Nebula Capsule, geleneksel projeksiyon makinelerinin tüm yeteneklerini yalnızca bir kola kutusu büyüklüğündeki gövdesinde toplamayı başarıyor. Dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Design Award sahibi olan portatif projeksiyon, akıllı telefon ve bilgisayarlara kolayca bağlanarak toplantılardaki multimedya ihtiyaçlarını tümüyle karşılıyor, Tek şarjla 3,5 saat video oynatabilen cihaz, 8 GB dahili hafızasıyla babaları yarı yolda bırakmıyor.



Nebula Capsule, işleri yalnızca ofiste değil evde de çok daha kolay hale getiriyor. Sinemasever babalar, Nebula Capsule ile evin diledikleri odasını saniyeler içinde sinema salonuna dönüştürebiliyor. Aynı düzenden oyun meraklısı babalar da faydalanıyor; Capsule tüm oyun konsollarına HDMI kablosuyla kolayca bağlanabiliyor. Tüm aile akıllı yaşam teknolojilerinin etrafında birleşiyor, Babalar Günü’nde yaşanan mutluluk her deneyimde ilk günkü heyecanla baştan hatırlanıyor.



Anker Hakkında



Şarj teknolojilerinde global lider olan Anker, taşınabilir bataryalar, şarj cihazları, hoparlör, kulaklık, kablosuz teknolojiler ve akıllı ev elektroniği alanında tüketicinin beklentilerini etkin biçimde karşılıyor Anker ayrıca Soundcore, Eufy, Nebula ve Roav markalarıyla da tüketicilerin ihtiyaç duyduğu kaliteli, yüksek performanslı ve akıllı teknolojileri pazara sunuyor.