"Kredi faiz oranlarının düşmesiyle inşaat sektörü canlanacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, kamu bankalarının konut ve tüketici kredisi faiz oranlarını düşürmesinin ekonominin gidişatı için ümit verici olduğunu belirterek, özel bankaların da kredi faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, konut sektöründe yüzde 50'ye yakın bir daralma yaşandığını belirterek, kamu bankalarının faiz oranlarını konut kredisinde 0,99'a, tüketici kredisinde ise 1,59'a düşürmesinin ekonominin canlanması adına iyi olduğunu ifade etti.

Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle bir hareketlenme beklediklerini bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Kamu bankalarının konut ve tüketici kredisi faiz oranlarını düşürmesi ekonominin gidişatı için ümit verici. Özel bankaların da kredi faiz oranlarını düşürmesi gerekiyor. Bu sayede ülkemiz ekonomisinde güven artacak, iktisadi iyileşme ortamının kalıcı olacağına vatandaşımız da yatırımcı da ikna olacak. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları artacak, buna bağlı olarak da inşaat sektörü canlanacak. Piyasadaki tüm bankalar kredi faiz oranlarını düşürmesiyle yatırım ve üretim maliyetleri de düşecektir."



