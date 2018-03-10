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Kredi Garanti Fonu'ndan kadınlara özel kredi!

Kredi Garanti Fonu (kgf), kadın girişimcilere özel girişimci destek kredisi çıkarttı. Kredi kadın girişimcilere işletmelerini büyütmek veya işletmelerini zor durumdan çıkarmak için destek verecek.

Kredi Garanti Fonu'ndan kadınlara özel kredi!
Bakanlar Kurulu kararına göre, vade süresi asgari altı ay, azami beş yıl olan işletme kredilerinde anapara ödemesiz dönem en fazla bir yıl olacak. Asgari vadesi altı ay, azami vadesi 10 yıl olan yatırım kredilerinde ise anapara ödemesiz dönem en fazla üç yıl olarak uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami bir yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilecek, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave yapılabilecek.

Kadın girişimciler için kredi imkanı sağlayan TOBB, TESK, KOSGEB ve kamu bankaları ile özel sermayeli bankalar işbirliği içerisinde olan KGF bazı şartları sağlayan kadın girişimcileri de destekleyecek.

Öncelikle yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletmesi olması gerekiyor. Kadın girişimcinin 55 yaşını aşmamış gerçek kişi, kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az yüzde 50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletmesi olması şartı aranıyor. Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre iki yılın altında olması, yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması da diğer şartlar…
 
 
 
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