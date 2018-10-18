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Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

- Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bu yılın 8 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 547 bin kişi oldu - Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18 artarak 589 bine yükseldi

Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
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İSTANBUL (AA) - Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-ağustos döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 547 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ağustos 2018 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 943 bin kişi oldu.

Yılın 8 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 547 bine indi.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18 artarak 589 bine yükseldi.

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