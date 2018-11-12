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Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

- Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak 619 bin kişi oldu - Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18 artarak 660 bine yükseldi

Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
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İSTANBUL (AA) - Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 619 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Eylül 2018 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Ocak-Eylül 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1,1 milyon kişi oldu.

Yılın 9 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 619 bin oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18 artarak 660 bine yükseldi.

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