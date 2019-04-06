Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı - TCMB tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 2,65 olarak belirlendiği bildirildi

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:28