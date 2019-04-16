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Kredi kartı harcamaları rekordan rekora koşuyor!

Kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemeler Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 78.3 milyar liraya yükseldi.

Kredi kartı harcamaları rekordan rekora koşuyor!
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Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, bu tutarın 68.3 milyar lirası kredi kartlarıyla ödenirken, 10 milyar lirasının ödenmesinde banka kartları kullanıldı. Banka kartıyla ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 38 olurken, kredi kartıyla ödemelerde ise bu oran yüzde 20 olarak gerçekleşti ve toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

BKM verilerine göre Ocak-Mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurt içinde toplam 11 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 6 milyar lira olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında, yüzde 85 büyümeyle son yıllardaki en büyük artış gerçekleşti. Yabancı kartlarla, işlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı da 584 liradan 720 liraya çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yabancı kartlarla yapılan ödeme tutarında en fazla artışın yüzde 135 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleşti. Aynı dönemde, elektronik eşya sektöründe yüzde 120, sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe yüzde 95, giyim ve aksesuar sektöründe yüzde 87 ve hava yolları sektöründe yüzde 80 artış oldu. BKM açıklamasında, "Turizmde yaz dönemi tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde seyahat acenteleri ve hava yolları sektörlerinde görülen artışlar, yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığına işaret ediyor" denildi.

BKM'nin verilerine göre, Mart ayı sonunda Türkiye'de 66.7 milyon adet kredi kartı ve 151.5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Mart 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 5'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13'lük artış görülüyor.

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