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Kredi kartına para iadesi başlattı

Alternatif Bank Bonus kartlarıyla yapılacak harcamalardan inanılmaz geri ödeme uygulamasını başlattı. Bunlardan biri Bonus kart müşterilerine, en büyük online alışveriş ve market sitelerinden Trendyol ile Migros Sanal Market alışverişlerinde para iadesi olarak öne çıkıyor.

Kredi kartına para iadesi başlattı
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Alternatif Bank hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla müşterilerine değer katmaya devam ediyor. Banka, birbirinden avantajlı fırsatlar yaratan yeni kampanyasıyla, Alternatif Bank Bonus kredi kartı müşterilerine, en çok tercih edilen dijital platformlar ve online alışveriş sitelerinde yaptıkları üyelik ödemeleri ve alışverişler üzerinden para iadesi sunuyor.

Kampanya kapsamında Alternatif Bank, Bonus kredi kartı sahiplerine, 1 Mayıs - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında her ay, Spotify, Youtube Premium, Netflix, Fizy veya Storytel platformları arasında seçilen biri için üyelik ödemelerinin yarısını iade ediyor. Banka, kart müşterilerine ayrıca, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş platformu Yemeksepeti’nde, 1 Mayıs - 1 Temmuz 2021 arasında Alternatif Bank Bonus kartlarıyla yapacakları ilk 3 harcamanın yarısını geri ödüyor.

Banka, Bonus kart müşterilerine, en büyük online alışveriş ve market sitelerinden Trendyol ile Migros Sanal Market alışverişlerinde de para iadesi fırsatı sunuyor. Alternatif Bank Bonus kart sahipleri, 1 Mayıs - 1 Temmuz 2021 tarihler arasında Trendyol’dan ve Migros Sanal Market’ten yapacakları her harcamanın 25 TL’sini iade olarak geri alıyor.

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