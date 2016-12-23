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Kredi kartıyla talih kuşu aranıyor

İstanbul'da Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne sayılı günler kala, üzerilerinde POS makinesi taşımaya başlayan seyyar bilet satıcıları sayesinde bazı vatandaşlar da talihini kredi kartıyla aramaya başladı.

Kredi kartıyla talih kuşu aranıyor

İSTANBUL (AA) - Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından yılbaşı için Türkiye genelinde yaklaşık 36 milyon bilet bastırıldı. Toplam 600 milyon lira değerindeki biletlerin ucunda 60 milyon lira büyük olmak üzere toplamda 348 milyon liralık ikramiye bulunuyor.

Hayalleri süsleyen büyük rakamlar, vatandaşları bilet bayilerinin önlerinde kuyruklara sokarken, esnafı da daha çok bilet satmak için heyecanlandırıyor.

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası, üyelerinin işlerinde artış sağlamak için bankalarla yaptıkları anlaşmayla seyyar bilet satıcılarına POS cihazları dağıttı.

Cihazlarla çalışmaya başlayan seyyar satıcılardan vatandaşlar boş geçmiyor. Parası olmayıp da şansını denemek isteyenler de artık, kredi kartıyla bilet alıyor.

Esnafın işlerinin artışından memnuniyet duyduğu İstanbul'da, biletlerin yaklaşık yüzde 85'i satıldı.


"Esnafımızın işlerine hareket katmak istedik"
İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esnafımızın işlerine hareket katmak istedik. Şans oyunları olarak Türkiye'deki payımız çok azaldı. Ümit ediyoruz mart başında bu sonuçlanacak." dedi.

"Komisyon vermeyin"
Seyyar bilet bayisi Mustafa Kaya da 30 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, POS makinelerini kendilerine dağıtan Oda Başkanına teşekkür etti.

Kaya, bazı esnafın kredi kartıyla bilet satarken 1-1,5 lira komisyon aldığını belirterek, vatandaştan komisyon vermemesini istedi.

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