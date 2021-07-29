Kredileri yeşil projelere verecekler

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2021 ikinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, “Ülkemiz dâhil dünyanın pek çok yerinde devam etmekte olan başarılı aşı kampanyaları bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz sağlık krizinin etkisinin azalacağı konusunda umut veriyor. Buna paralel olarak canlanan ekonomik aktivite de dünyada hızlı bir toparlanma sürecine girileceğine işaret ediyor. Salgın sürecinde önemli bir rol üstlenen Türk bankacılık sektörü, her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde de ülkemizin sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır. Türkiye’nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam edecektir” dedi.

“2021’in ilk yarısında ekonomimize 373 milyar TL destek sağladık”

Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti, “2021’in ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 307 milyarı nakdi olmak üzere toplam 373 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 327 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 538 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 134 milyon TL konsolide net kar elde etti” dedi.

“Elde ettiğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişi için kullanacağız”

Akbank’ın Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdiğine değinen Binbaşgil, “10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımıza, yurtdışından 150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi. Bu güçlü talep uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızın bir yansıması. İhraçtan elde ettiğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. Reel sektörümüze kaynak sağlamayı sürdürürken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk almaya ve yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde sürdürülebilirlik alanında somut hedefler veren öncü bankalardan biri olarak, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarındaki hedeflerimize Akbanklıların desteğiyle ulaşacağımıza inanıyoruz.”

“Herkese eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz”

“Sürdürülebilirlik stratejimizin dört temel alanından biri olan ‘insan ve toplum’ bünyesinde çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerimiz yer alıyor. Fırsat eşitliğini ilke edinen çalışmalarımız paralelinde tamamen yetkinlik ve performans odaklı süreçler işletiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bu çerçevede önem ve öncelik verdiğimiz bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda çalışma arkadaşlarımızın %53’ünün kadınlardan oluşmasından dolayı çok mutluyuz. Yine üst düzey yönetici pozisyonlarımızın önemli bir kısmının da kadın çalışanlarımızdan oluşmasını çok değerli buluyoruz. Herkese eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz”

“Çalışma arkadaşlarımız en önemli değerimiz”

“Gelişim odaklı, yenilikçi ve çok yönlü Akbanklılar en önemli değerimiz. Kendilerini ve yaptıkları işi dönüştüren çalışma arkadaşlarımız geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalışıyorlar. Özverili performansları için çalışma arkadaşlarımız ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”