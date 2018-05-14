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Kârı yüzde 598 arttı

- Rus petrol devi Rosneft'in karı ilk çeyrekte yüzde 598 arttı

Kârı yüzde 598 arttı
MOSKOVA (AA) - Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı bu yılın ilk çeyreğinde, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 598 artarak 81 milyar rubleye yükseldi.
Rosneft’ten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde karını, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 598 oranında arttıran şirketin net karı 81 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ulaştı.
Petrol fiyatlarında görülen yükselişin, şirket karındaki önemli artışın ana etkeni olduğuna işaret edilen açıklamada, kurlarda azalan dalgalanmaların da kar oranındaki yükselişe katkıda bulunduğu belirtildi.
Ukrayna krizi nedeniyle 2014’ten beri Batılı finans kurumlarına ve bazı sondaj teknolojilerine erişimi yaptırımlar nedeniyle kısıtlanan Rosneft’te, şirketin üst yöneticisi İgor Seçin de ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
PETROLRosneftRusya
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