Kripto liginde liderliği aldı

Fenerbahçe ile dijital varlık işlem platformu Paribu arasındaki iş birliği sonucu hayata geçirilen ve ‘Fenerbahçe Token’ı olarak tanımlanan kripto varlık sisteminin tarıtımı yapıldı. Taraftarlar taraftar token’ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunan bu anlaşma kapsamında ‘Fenerbahçe Token’, Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecek.

Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleştirilen imza törenine Başka Ali Y. Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral katıldı. Törene Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıda şu bilgileri verdi:

“Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada hem Fenerbahçe açısından hem de ülkemizdeki kripto varlık dünyası açısından son derece önemli, bana göre tarihi bir imzaya tanıklık etmek, bir iş birliğini açıklamak ve bu iş birliğinin detaylarını da sizlerle paylaşmak ve mümkünse sizlerden gelecek sorulardan sonra bu dünyada olanları ve yeni girmek isteyenleri iş birliğimizle ilgili çok daha aydınlatıcı bilgiler vermek için buradayız.

Konumuza girmeden önce, hepimizin içi yanıyor. Ülkemizin doğal ormanları yandıkça, bunları televizyonlarda izledikçe üzüntümüz, çaresizliğimiz artıyor. Çaresizlik insanı kahrediyor. Bir yere kadar destek sağlayabiliyorsunuz ama sonuçta ormanlar cayır cayır yanarken devletimiz imkanlarıyla, bölge halkı müthiş bir dayanışma ve gönüllülük ruhuyla bu yangınlarla mücadele ediyorlar. Şahıs olarak çaresiz olmak, çok fazla bir şey yapamamak insanın içini parçalıyor. İnşallah her bir karışı cennet olan ülkemizin bu tahribat sonucunda en kısa zamanda yaraları sarmasını, uzun vadeli istikrarlı bir planla da yanan ormanlarımızın yerine yeni ormanlar elde ederek, kazanarak bu bölgeleri ormanlık vasfında tutmak için hepimiz mücadele etmeliyiz. İnanıyorum ki bugünleri el birliği, sabır, inanç ve Türk milletinin damarlarına olan dayanışma ruhuyla en kısa zamanda atlatacağız. Fenerbahçe olarak bu konudaki hassasiyetimizi daha evvel paylaşmıştık. 250 bin ağaç demiştik ama rakamlar camiamızı gücüyle taraftarlar, dernekler, kongre üyeleri, kulübümüzde çalışanlar, yönetim kuruluyla 300 bini geçti. Belki de zaman içinde 500 binleri hedefleyeceğiz. En kısa vadede en önemli öncelik fidan dikmeden önce yangınların sönmesi ve yaraların sarılması. Bunun için de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sadece fidan dikmeyle, bağışlamayla yetinmeyeceğiz, bağışladığımız fidanların dikileceği devletimizin göstereceği alanlara bizzat sporcularımızla, çalışanlarımızla gidip aktif rol alacağız. İhtiyaçlar belirlendikçe de fidan bağışı ve dikimi dışında gücümüz yettiğince o bölge halkına yapabileceğimiz yardımları tespit edip onları da kararlaştırdığımız zaman sizlerle paylaşacağız.

Bu süreçte fedakarca görev yapan, tek bir canlıyı, ağacı, fidanı kurtarmak için mücadele eden tüm ekiplere ve yöre halkına teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyoruz. Vefat edenlere başsağlığı; ailelerine, yakınlarına sabırlar, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bize göre tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Basın toplantılarımızı, imza törenlerimizi bu salonda yaptığımız zaman genelde normalin dışında bir konuyla ilgili oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Detaylara girmeden önce bizi izleyenlere, bu alanda aktif olanlara hazırlıklı olun diyorum. Bildiğiniz gibi her şeyin dijital alana dahil olduğu bir dünyada dijital paralar da yoğun bir şekilde hayatımıza giriyor. Baş döndürücü bir hızda yaygınlaşıyor. Her bir ülkede bu yaşanıyor. Her bir ülkede bu yaşanıyor. Pek çok değişik markalar, kurumlar kendi coin’lerini, token’larını çıkarıyorlar. Bu niye önemli? Bizi takip edenler bilir ki defalarca söylüyorum. Zaten halihazıda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda. Bunun kaçarı yok. Sadece Türkiye’deki futbol kulüpleri değil mali sıkıntısı bizler gibi olmayan dünya kulüplerine de baktığınız zaman artık kombine, forma, bilet satışları, yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş vaziyette. Bunlarda %5’lik, %10’luk farklılıklar olabilir. Dolayısıyla yeni gelir alanlarını herkes yaratmak durumunda. Bunun için de dijital gelirlerin çok önemli olduğunu ve bu konuda Fenerbahçe olarak çok yoğun çalışma yaptığımızı sizlere ifade etmiştim. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de kripto varlık dünyasında Fenerbahçe’nin bulunması. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz; ‘geç kalmadınız mı?’ Şuna şöyle bir cevap vermek istiyorum: kesinlikle geç kalmadık, iyi ki de bekledik. Ve şunu bilin, yüzlerce örneği var dünyada, dijital dünyaya geç girenler genelde büyük avantajlar sağlamıştır. Ticarette ilk olmanın yarattığı rekabet avantajı, fırsat avantajı vardır ama dijital dünya öyle bir dünya ki bazen geriden gelmek çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunu da biz yaşayarak gördük. Nasıl gördük? 1-1,5 sene evvel bu kulvara, bu yolculuğa başladığımızda arayışlarımız, temaslarımız, o zaman aldığımı tekliflerle bugün aldığımız teklifleri karşılaştırdığımız zaman katbekat yani bir iki kattan bahsetmiyorum. 1 sene evvel, 1 buçuk sene evvel aldığımız tekliflerle bugün geldiğimiz nokta arasında pek çok kat fark olduğunu görüyoruz. Bu da aslında iyi ki de geç kaldığımızı bize söylüyor. Bununla beraber bu alan geliştikçe yani kripto varlık ve kulüplerin iş birliği geliştikçe, bir sürü de yeni unsurlar ortaya çıktıkça geç geldiğimiz zaman bunları da daha sağlıklı bir şekilde adreslemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu gösterdiğimiz ekstra özen, dikkat ve hassasiyet doğrultusunda 12 farklı şirketle görüşmeler yaptık, yurt için ve yurt dışı.. Hepsi de yetkin firmalar ve bunların arasında bize göre ev güvenilir bulduğumuz -sebeplerini biraz sonra anlatacağım- Paribu ile birlikte Fenerbahçe Token iş birliği yapma konusunda kararımızı verdik. Şimdiden bu iş birliğinin kulübümüze, camiamıza, taraftarlarımıza ve Paribu’ya bununla beraber pazarı büyüteceği için de tüm pazara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Az önce de ifade ettiğim gibi evet, dünya çok değişiyor. Dinamik bir dünya, bu dinamiklere uyum sağlamak zorundayız, teknolojiye ayak uydurmak zorundayız, bununla beraber de teknolojinin nimetlerinden de maksimum düzeyde yararlanmak durumundayız. Görüyoruz ki kripto dünyası futbol kulüpleri adına gerek dünyada gerekse ülkemizde ciddi bir kaynak yaratma adına fırsat sunmaktadır. Pek çok oyuncu da bu fırsatlardan yararlanmak için pozisyon almıştır. Biz, bir kez daha bu süreçte Fenerbahçe’nin büyüklüğünü, Fenerbahçe markasının değerinin ne üst seviyede olduğunu yaşayarak tespit ettik. Dolayısıyla bu bağlamda Fenerbahçe’nin en doğru markayla iş birliği yapması son derece önemliydi. Biz bu süreçte ne yaptık? Çünkü değişik değişik teklifler var; buna sadece maddi teklif olarak değil iş birliğinin evrelerinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimizde ilgili arkadaşlarımız tüm ilgili borsalarla ve Token üretmek isteyen kurumlar ile görüşerek pek çok teklif aldılar. Bu teklifler pek çok farklı ekonomik koşullara -değişen ekonomik koşullara- süreç ilerledikçe Fenerbahçe cezbetmek için artan ekonomik koşullarla beraber pek çok başka kriterlere, koşullara da sahipti. Ödenecek miktarlar, karşılığında beklentiler, ortak tanıtım gibi ek faydalar her teklifte farklılık gösteriyordu. Arkadaşlarımız bunları en elmayla elma haline getirebilmek için, eşit şekilde karşılaştırabilmemizi sağlamak için düzenlediler. Bunun sonrasında da teklifi yapan kurumun Token’ının nerede listeleneceği, ne kadar kullanıcıya ulaştırılabileceği, kurumun mali yapısı ve güvenilirliği, bu satış sürecini kaldırabilecek teknik altyapıya sahip olup olmadığı gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak bir karar aldık. Tüm bu bahsettiğim sebeplerden dolayı ülkemizde 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren, 2017 yılı dediğiniz zaman çok uzun gelmeyebilir ama teklif edenlere baktığınız zaman diğer oyunculara onlar Paribu’ya nazaran faaliyet süreleri ve tarihçeleri bu sektörde daha kısaydı. Güvenilirliği ve tecrübesiyle kripto varlık alanında lider konumda bulunan 4 buçuk milyona yakın kullanıcı sayısıyla günlük ortalama 600 milyon Dolar hacmiyle pazarın lideri olan, Fenerbahçemizin potansiyelini taşıyabilecek, Fenerbahçemizin gücünün karşılığı olabilecek bir marka olan Paribu ile az önce de ifade ettiğim gibi iş birliği yapmaya karar verdik. Bu, bir sponsorluk anlaşması değil; bu bir 25 yıllık iş birliği anlaşması! Ülkemizdeki kripto varlık dünyasının en yeni markası olacak, en güçlü oyuncusu olarak kabul edebileceğimiz Fenerbahçe Token markasını birazdan hayata geçireceğiz.

Şunu söylemek istiyorum: şirketler, ticarette marka değeri yaratmak için, markalarını farklı gösterebilmek, markalarıyla kullanıcılar arasında duygusal bağ, sadakat, aidiyet duyguları yaratabilmek, bağlılık artırabilmek için milyonlarca dolar yatırım yapmak durumundadırlar. Bu şirketlerin hedeflediği marka değeri ve pozisyonlaması, bu değerlerin hepsi Fenerbahçe doğası gereği içinde barındırıyor. Bunlar için bir yatırım yapması gerekmiyor. Önemli olan bu potansiyeli ticari değere çevirebilmek. İşte bunlardan en önemli için de hep beraber buradayız. Fenerbahçe’nin büyüklüğü sahip olduğu eşsiz, ölçülemez marka değeri Fenerbahçe Token’ın ilk adımı itibariyle prestijli, değerli ve yüksek potansiyelli olmasını sağladı. Birkaç veriyle bu düşüncemi destekleyeyim, arkadaşların da bizimle paylaştığı veriler: bizim iş birliğimizin duyurulmasından sonra bugüne kadar Paribu sitesinin trafiği 7 misli artmış! Yeni üye sayısı da 5 misli artmış! Ben bu dünyanın yabancısıyım ama bunun önemli bir veri olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe Token da geleceği yer itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü’ne inşallah çok ciddi bir katma değer yaratacaktır. Biz, ‘Taraftar Token’ olarak adlandırılan bu adımda Fenerbahçe’ye en iyi çerçevede destek olacak sistemi kurguladığımıza inanıyoruz

Yani bu ne demek? Hem partnerimize, iş birliği yapacağımız kuruma, hem taraftarımıza hem de taraftarımız olmayan bireylere en mantıklı kurguyu sağladığımızı düşünüyoruz. Taraftar Token futbol ailesinde yeni bir kavram. Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Juventus gibi kulüplerin yer aldığı bir dünya. Yerelde de pek çok kulübümüz bu işe harıl harıl bu işe girdiler. Taraftarlar kulüplerine ve kendi yarınlarına katkı sağlama olanağı kazanıyor. Kulüpler olarak taraftarlarımıza forma alın, kombine alın, Youtube’a girin diyoruz. Bu yönüyle çift yönlü bir ilişki. Çift taraflı fırsat sağlayabileceğimiz bir oluşum içindeyiz. Paribu ile çıktığımız bu yolculuk dijital alanda ektiğimiz tohumların en önemli meyvesi olacak.

Fenerbahçe tarihinin ve markasının değeri bu önemli adımımızda Kulübümüzün geleceğine de etki edecek. Bu önemli işbirliğimizin mesajı olan #MazimFenerbahçeYarınımFenerbahçe tam bu noktada yer buluyor.

İş birliğimizi güven unsuru üzerine inşa ettik ve 25 yıllık bir plana oturttuk. Bu proje, odağında kişilerin ve yönetimlerin değil kulübün olduğu uzun vadeli bir vizyonla oluşturuldu. Büyük taraftarımız her zaman elini taşını altına koyarak neler yapabileceğini gösterdi. Şimdi sıra Fenerbahçe’de. Bu kez Kulübümüze olan desteğinizin sizin adınıza bir karşılığı olacak. Bu dünyada da Fenerbahçe taraftarı farkını gösterecektir. Yaşa Fenerbahçe diyorum. Bu projede yolumuz açık, şansımız bol olsun.”

Paribu CEO’su Yasin Oral ise, “Öncelikle Fenerbahçe gibi çok büyük ve köklü bir kulüple iş birliği yaptığımız için ziyadesiyle mutluyuz. 2017’de hizmete başladık ama 2015’ten bu yana devam eden bir serüven Paribu. Geldiğimiz gün itibarıyla 4,5 milyon kullanıcı ve zaman zaman 2 milyar dolar gibi günlük işlem hacimlerine ulaşarak dünyanın en büyük platformlarıyla yarışan, son 4-5 aydır dünyada en çok ziyaret edilen ilk 20 platform arasında olan bir kurumuz.

Dünyada Fan Token’ların çok fazla hacim kazandığı ve bu hacimlerin aslında özellikle Türkiye’deki kulüplerin hacimlerinin %95’inin üzerinde Paribu üzerinden döndüğü ve dünyadaki tüm kulüplerin işlem hacimlerini ise %50’den fazlasının Paribu üzerinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. En yüksek zamanında 5 milyar TL’nin üzerinde günlük işlem hacmi sadece Fan Token’lar açısından Paribu üzerinde gerçekleşmişti. Bu zaman zaman bu hacimleri bulabiliyor.

Blockchain’le birlikte hayatımızda çok şey değişti. Finansal dünya tamamen farklı bir yere doğru dönerken bunu hem teknolojik altyapısı tarafından hem de finansal tarafından kulüplere ciddi fayda sağlayacak yeni iş birlikleri ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Sürecin teknik kısmıyla ilgili detaylı bilgiler aktaran Paribu CEO’su Yasin Oral, “Tüm taraftar bütün bilgi birikimlerini bu işe aktarmış vaziyette. Bildiğimizden çok daha az bir miktarda arz dolaşımda olacak. Fenerbahçe’nin diğer Fan Token’lardan token üretmesinin en önemli sebeplerinden biri bunu ERC20 olarak üretiyor olması ki bu kuruluşlardan bağımsız, neredeyse merkezi işleyen blockchain kavramından bağımsız, yönetimsel düşünmemek, kulübün geleceğini düşünmek adına alınmış bir karar. Bugün Paribu’da listelenecek bu token yarın ERC20 olması sebebiyle başka yapancı platformlarda da listelenebilecek. Bu kötü bir şey değil, token’ın ve yapılan projenin saatli işlemesi açısından çok iyi bir şey. Bugün ERC20 üretildi ama Paribu teknolojik anlamda tüm desteğini vereceği için yarın bilinen tüm ağlarda üretilip sunulması sağlanacak. Bu da yine aynı şekilde Fenerbahçe’nin teknolojiyle iç içe yaşayacağının, sadece bugünün projesi olarak bakmadığının, yarının projesi olarak kodladığının bir göstergesi. Önümüzde 25 yıllık bir projeksiyon var.

Paribu’ya nasıl üye olunabileceğiyle ilgili de bilgiler aktaran Oral, arz yakımıyla ilgili de açıklamalar yaptı ve “Hem kulüp hem de Paribu adına hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından ön satış işlemi aktif oldu ve daha sonra imzalar atıldı. Başkanımız Ali Koç, Paribu CEO’su Yasin Oral’a imzaladığı ve üzerinde Paribu yazılı çubuklu formamızı hediye etti. Yasin Oral ise Başkanımıza temsili Fenerbahçe Token takdim etti.