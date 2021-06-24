Kripto para da Bodrum'a uçtu

Turizmin gözdesi Bodrum'a dünyanın önde gelen yazılımcılarını ve teknoloji yatırımlarını çekecek yeni bir merkez geliyor. Bu yıl Bodrum’da 1 milyar lira değerinde Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve projelerine imza atan AB Grup Holding aynı bölgeye teknoloji üssü kurmak için start verdi. 4 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ABStocks'un merkezi de olacak teknoloji üssünde ağırlıklı olarak blockchain, nanoteknoloji, uzay madenciliği ve uzay turizmi alanlarında teknolojiler üretilecek. Merkezin mimarlığını ise uluslararası ödüllere sahip dünyaca ünlü isim Prof. Dr. Barbaros Sağdıç üstlendi.

28 Haziran’da açılacak olan Türkiye’nin yerli kripto para borsası ABStocks’un merkezini de Bodrum’a taşıyacaklarını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Günümüzde teknoloji yatırımlarının ve çalışanlarının değeri hızla artıyor. Küresel şirketler en iyi teknoloji çalışanlarını kendilerine çekebilmek için yarış halinde. Bodrum’un bu anlamda da bir cazibe merkezi olabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Türkbükü bölgesindeki gayrimenkul yatırımlarımızın hemen yanında yeni ve büyük bir arazi satın aldık. Bu arazi üzerine bölgenin en büyük teknoloji üssünü kuracağız. Burada blockchain teknolojileri başta olmak üzere birçok yenilikçi proje üreteceğiz. Türkiye'nin blok zincir ve dijital varlıklar alanında çok önemli potansiyeli bulunuyor. Biz bu teknolojiyi yerli imkânlarla da yazabilecek güçteyiz." dedi. Blok zincir teknolojisinin yakın gelecekte hemen her alanda uygulanacağını belirten Bayrak, "Bu alanda Türkiye'yi ve Bodrum’u teknoloji üssü yapabiliriz. Yatırımlarımızı buna göre şekillendirdik." diye konuştu.

YENİ REGÜLASYONA UYUMLU İLK BORSA

ABStocks hakkında da bilgi veren Muhsin Bayrak, "150’ye yakın Türk yazılımcının 2 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirdiği ABStocks 28 Haziran’da açılıyor. Aynı gün ABStocks’a ait ABGCoin de işlem görmeye başlayacak. ABStocks, Türkiye’nin yakın zaman önce hayata geçirdiği yeni regülasyonlara uyumlu olarak geliştirildi. Uluslararası güvenlik sertifikasyonlarına da sahip olan borsa, arkasındaki güçlü holding yapısı ile kripto borsaları arasına girecek. Bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar euroluk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz." dedi.

ABStocks'ta “stop loss” (yatırımcıların kaybını sınırlı ölçüde tutmak için geliştirilen sistem) özelliğini getireceklerini anlatan Bayrak, bu sayede kullanıcıların zarar görmesini engellemiş olacaklarını belirtti.

PANDEMİDE 1150 KİŞİYİ İŞE ALDI

Pandemide birçok şirket yatırımlarını azaltırken, AB Grup Holding büyük yatırımların startını verdi. Pandemi döneminde ilave 1150 kişiyi işe alan grup, Bodrum’da da 1 milyar liralık konut projesine başladı. Malikane projeleri olarak öne çıkan Madnasa Türkbükü’nün bu yıl, Madnasa Zirve’nin ise 2022’de tamamlanması hedefleniyor.