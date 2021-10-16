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Kripto para düzenlemelerine destek verdi

ABStocks Kripto Borsası Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Bana göre yakın geleceğin para birimi olan kripto para borsasında yatırımcılara kısa sürede ciddi anlamda güven aşıladık. Devletimizin bu alanda yapmak istediği düzenlemeleri destekliyoruz" dedi.

Kripto para düzenlemelerine destek verdi
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AB Grup Holding iştiraki olan ve kısa sürede kripto para sektöründe güçlü sermaye yapısı ile yatırımcıda güven oluşturan ABStocks, öz sermayesini 50 milyon TL'ye çıkardı. Sermaye yapısı ve iş hacmi açısından Türkiye'nin en güçlü gruplarından biri olan AB Grup Holding'in kripto para platformu ABStocks, öz sermayesini 50 milyon TL'ye çıkardı. Bu yılın Haziran ayında hizmet vermeye başlayan ve kısa sürede sağlam teknolojik alt yapısı ve şeffaf yapıdaki güçlü bir holdingin gücünü arkasına alarak yatırımcıda güven sağlayan ABStocks, yeni sermaye yapısıyla Türkiye'nin en güçlü kripto para borsaları arasına girdi.

Bu ay sonuna kadar ileri teknolojik altyapı ile donatılan yeni merkezine geçmeye hazırlanan şirket, yine ekim ayı içerisinde Bitcoin başta olmak üzere testleri süren ve piyasada çokça işlem gören, güvenilir altcoinleri listelemeye başlayacak.

"Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

ABStocks Kripto Borsası Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Bana göre yakın geleceğin para birimi olan kripto para borsasında yatırımcılara kısa sürede ciddi anlamda güven aşıladık. Devletimizin bu alanda yapmak istediği düzenlemeleri destekliyoruz. Dünya bu konuda büyük adımlar atarken ülkemiz geride kalmamalı. Biz ABStocks'un temellerini holdingimizin gücünü ve şeffaf yapısını teknolojiye yaptığımız yatırımla birleştirerek attık. Şimdi de ABStocks'un öz sermayesini 50 milyon TL'ye çıkardık. Bu alandaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyada kripto vergisini veren tek grubuz. Şimdiye kadar 4 milyon TL'nin üstünde ABGCoin’in vergisini ödedik. Bundan ötürü de AB Grup Holding olarak gurur duyuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABStockstan Sermaye ArtırımıABStocks Kripto BorsasMuhsin Bayrak
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