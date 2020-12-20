Kripto para kullanıcıları artıyor

Kripto para işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan uygulaması ile Paribu, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek değerlerini bulduğu bugünlerde kullanıcıları kripto para dünyası ile buluşturuyor

Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunan Paribu, ülkemizde yaşanan kripto para ile tanışma eksikliğini gidermek üzere yaptığı çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Paribu verilerine göre, kripto para dünyasına ilk kez adım atacaklara özel olarak hazırlanan “İlk Adım Kampanyası” 135 binin üzerinde kullanıcının Bitcoin dünyasıyla tanışmasını sağladı.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Temmuz ayında Akademetre ile birlikte ortaya koyduğumuz ve kamuoyuyla paylaştığımız Türkiye’nin en kapsamlı kripto para araştırmasında istatistikler, kripto para ekosistemine henüz adım atmamış ciddi bir kitle olduğunu gösterdi. Bu konudaki en önemli bariyer, kripto parayla işlem yapmanın ‘zor’ olduğu düşüncesiydi” dedi.

Bu düşünceyi ortadan kaldırmak üzere yola çıktıklarını belirten Yasin Oral, “Hedefimiz, Paribu’da kripto para işlemi yapmanın ne kadar kolay ve pratik olduğunu bu alana ilgi duyan herkesin deneyimleyerek görmesiydi. İnsanların bildiği bir finansal araçla, hem de kendi varlıklarıyla değil, Paribu’nun hediyesiyle kripto para işlem deneyimi edinmesini sağladık. Bir ay önce çıktığımız bu yolda kullanıcılarımızın memnuniyetini ve bariyerlerin aşıldığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor” diye konuştu.

Kripto para ile yarının dünyası şekilleniyor

Daha önce yaptığı çalışmalar ile kripto para alanında kullanıcıları bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunan Paribu, yeni kullanıcıların ilk kripto paralarına kolaylıkla sahip olmalarına olanak tanıdı. Kullanıcılar bu kripto paralarını istedikleri gibi kullanmanın yanı sıra Paribu üzerinden ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak üzere UNICEF Türkiye’ye bağış yapabilecekler. Ayrıca gün geçtikçe artan seçenekleriyle taraftar token’ları da Paribu’da kullanıcıları bekliyor. Yarının dünyası ve kripto paralar hakkında daha fazla bilgi almak için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.

Paribu Hakkında:

2017 yılında Yasin Oral’ın öncülüğünde kullanıma açılan Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. Yaklaşık 1 milyon kullanıcısı bulunan platformda 7/24 kesintisiz kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemi yapılabiliyor. Paribu, 7/24 hizmet veren Destek Birimi’yle kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor. Paribu hakkında daha fazla bilgi için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.