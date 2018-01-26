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"Kripto para madeni" gümrük kontrolüne takıldı

- İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda geçen ayki kontrollerde kripto para üretiminde kullanılan 106 bin lira değerinde bilgisayar aksam ve parçaları ele geçirildi

ANKARA (AA) - İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda geçen ay yapılan kontrollerde 106 bin lira değerinde kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar aksam ve parçaları ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kripto para madenciliği için kullanılan bilgisayarlarda bulunması gereken ekran kartı ve güç kaynağı gibi parçaların yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Bu kapsamda gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda geçen ay gerçekleşen kontrollerde ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde 17 ekran kartı ve 9 güç kaynağıyla çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinde, ele geçirilen bilgisayar parçalarını kripto para üretmek amacıyla kurduklarını ve kripto para madeni olarak bilinen bilgisayarlarda kullanacaklarını belirtti.

Şüpheliler hakkında Bakırköy ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde başlatılan soruşturma sürüyor.

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Gümrük MuhafazaKontrolKripto Para
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