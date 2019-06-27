Kripto para platformu 6 yaşında!

Müşterilerine 6 yıldır güvenle hizmet veren kripto para işlem platformu BtcTurk, 650 bin kullanıcısıyla yaş gününü kutluyor. BtcTurk kullanıcıları, yıldönümüne özel, 1 Temmuz’da yapacakları alım satım işlemlerinde sıfır komisyon imkanından faydalanabilecek. Yarışma ve hediye kampanyaları ile kutlamalar devam edecek.



Bitcoin birikimi 431,649 TL kazandırabilirdi



Diğer yandan BtcTurk 6. kuruluş yıldönümünde, kullanıcılarına 2013 yılından günümüze aylık 100'er TL'lik Bitcoin biriktirmiş olmaları durumunda kaç Bitcoin'leri olacağını göstererek, Bitcoin'in tasarruf aracı kimliğini ön plana çıkartıyor. BtcTurk'ün çalıştığı verilere göre, her ayın birinde 100 TL'lik Bitcoin alan bir kullanıcının şu anda 5.91 BTC'si, yani yaklaşık Türk Lirası değeriyle 431,649 TL’lik bir birikimi oluyor.



(Bu veriler hesaplanırken 26 Haziran 2019, 15.42’deki BtcTurk BTC/TRY paritesi dikkate alınmıştır.)



Sektör standartlarının belirleyicisi



Türkiye’de sanal pazar yeri hukuki standartlarına göre çalışmalarını sürdüren ve global ölçekte blokzincir üzerine odaklanan, blokzincir ile kripto para bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran bir şirket olarak faaliyet gösteren BtcTurk, Türkiye’de sektör standartlarının oluşturulmasında kritik rol üstleniyor.



Türkiye’de kripto para alım satım işlemlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlayan BtcTurk, kullanıcı ihtiyaçları ve gelişen kripto para piyasası doğrultusunda, geliştirmelerini son bir yılda da sürdürdü. Profesyonel yatırımcılar için yayına aldığı BtcTurk | PRO sitesinde; detaylı bilgi içeren ekranlar, araçlar, raporlar ve yeni uygulamalar yer alıyor. Ayrıca; BtcTurk | PRO’ya eklenen BTC ve USDT pariteleri ile BtcTurk | PRO’da Türk Lirası’nın yanı sıra kripto para ile de ETH, LTC, XLM ve XRP alınıp satılmaya başlandı.



Günlük ortalama 27 milyon 500 bin TL’nin üzerinde işlem hacmi



Sektörün geleceğine duyduğu güvenle alınan genel kurul kararı ile ödenmiş sermayesini 2019 yılı içinde 9 milyon TL’ye çıkaran BtcTurk’te son bir yılda günlük ortalama işlem hacmi 27 milyon 510 bin 731 TL oldu. Yine aynı dönemde günlük ortalama işlem adedi 9 bin 386 seviyesinde olurken son bir yılın en yüksek işlem hacmi 203 milyon 382 bin 156 TL ile 21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşti.



Her yıl yaptıkları yatırım ve kripto paraların geleceğine duydukları inanç ile BtcTurk’un ulusal ve uluslararası pazarda konumunu güçlendirdiğine dikkat çeken BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; “Bugün, BtcTurk olarak Türkiye’nin 81 ilinde 650 bin kullanıcıya hizmet veriyoruz. 6 yıl gibi bir sürede yürüdüğümüz bu yolda yanımızda olan, inancımıza ortak olan başta kullanıcılarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza ve teknolojinin geleceğine inanan herkese teşekkür ediyoruz. Kripto paralar gün geçtikçe hayatımızda daha çok yer kaplayacak. Biz de önümüzdeki dönemde hem pazardaki gelişmelere ve teknolojinin getirdiği imkanlar, yeniklikler doğrultusunda hem de de kullanıcılarımızın farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz. 2013 yılından günümüze olan süreçte bizlere güvenen kullanıcılarımız ile büyümeye devam ediyoruz. 6. Yaşımızı da, 1 Temmuz tarihinde; kullanıcılarımızdan alım satım işlemlerinde komisyon almayarak ve yarışmalar, çeşitli hediye kampanyaları ile kutluyoruz” dedi.