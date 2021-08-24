Kripto para yorumu yapacak

Huobi Global, Türkiye kripto para piyasasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Beste Naz Süllü, Araştırma Müdürü olarak göreve geldi. Dünyanın en güçlü kripto para borsası olan Huobi Global, Türkiye pazarındaki yerini ekibini piyasanın değerli isimleriyle büyüterek sağlamlaştırıyor. Kripto para okur yazarlığına önem veren ve bu konuda çalışmalar yapan Huobi Global, piyasa analizleri ile Türkiye’deki yatırımcıların yakından tanıdığı Beste Naz Süllü’yü Araştırma Müdürü olarak ekibine dahil etti. Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarıyla ilgili analizlerini her gün Huobi Türkiye YouTube kanalında yayınlayacak.

Lisanslı bir yatırım danışmanı olan Beste Naz Süllü’nün Huobi Global’deki görev tanımında, kripto para piyasalarının detaylı analizlerini yaparak değerlendirmelerini dijital kanallarda paylaşması ve yatırımcıların kripto paralar hakkında finansal okuryazarlıklarının artırılması için projelerde yer almasının yanında araştırma birimi ve faaliyetlerinin yönetilmesi de yer almaktadır.

Beste Naz Süllü, Huobi Global’deki yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada: “Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Huobi Global’de göreve başlamaktan son derece mutluyum. Huobi Global’in Türkiye’de yaptığı çalışmaların yerel piyasaya global bir güven teşkil etmesinin yanı sıra teknoloji, ürün çeşitliliği ve finansal derinlik açısından örnek olmasını bekliyorum. Bu süreçte Türkiye’nin de dünyadaki payının artması ve bu artışın doğru kanalize edilip, bilinçli okur yazar grubuna dönüştürülmesi ana hedeflerimizden biri olacak.” şeklinde konuştu.

Beste Naz Süllü’nün kripto para piyasasındaki son gelişmelere yönelik değerlendirmeleri:

Kripto para ekosistemi geçirdiği iki aylık düşüş döneminin ardından Temmuz ayında başlayan hareketle toparlanarak hızlı bir dönüş sergiledi. Ekosistemin en büyük iki para birimi olan Bitcoin ve Ethereum revaçta kalmaya devam ederken, yatırımcıların kripto cüzdanlarında birikime devam ediyor. Bu noktada uzun vadeli yatırımcıların rekor seviyede kilitledikleri Ethereum da trendin sağlığı ve devamlılığına yönelik işaret olabilir. Ekosistemin önemli bir parçası olan stablecoinler ise para girişleri ile son olarak 2,3 milyar dolar Tether basılması Ağustos ayının son haftasında yeni bir heyecan getirdi diyebiliriz. Zira bu noktadaki tek risk bu paranın kısa pozisyonlara dönmesi ve satış getirmesi olabilir. Bu senaryoyu da göz önünde bulundurarak yine de global piyasalardaki risk iştahının da devam etmesiyle olumlu bir haber olarak okuyoruz. Öyleyse toparlamak gerekirse piyasa yeniden büyümeye başladı ve toplam kripto para piyasa büyüklüğü 2 Trilyon dolar üzerine çıktı. Yeni stablecoinlerin basım piyasada yeni alımları da beraberinde getirebilir. Cüzdanlardaki kripto sayısının artmasına paralel orta uzun vadeli kilitlemeler de beraberinde olumlu havayı destekledi. Her daim piyasaya yeni haber akışı girmesi ve kripto para ekosisteminin geleneksel piyasalara göre daha volatil olması sebebi ile düşüş senaryosu kenarda kalmamalı. Özellikle bu piyasada halen daha regülasyonların olmayışı ve ne yöndebir uygulama getirileceği bilinmiyor. Mayıs ayında ABD Hazine Bakanı Yellen'ın regülasyon ve kısıtlayıcı söylemleri piyasayı aşağıya çekmişti. Bu senaryolar halen daha masada. Kısa vadeli bir değerlendirme yapmamız halinde ise Bitcoin’in 50.500 $’ı, Ethereum’un ise 3360 $’ı kırmasıyla piyasa sağlam bir direnci de yeneceği için hareket oluşabilir. Fakat performans ve haber akışı bakımından Ethereum’un BTC’nin 5 puan geride kalması sebebi ile bu açığı kısa vadeli kapatmak isteyebilir.

Beste Naz Süllü kimdir?

Kariyerine 2012 senesinde İntegral Menkul Değerler Araştırma Biriminde başlayan Beste Naz Süllü burada geçirdiği 4 sene içerisinde aynı zamanda www.cnnturk.com.tr ‘de köşe yazarlığı ve TGRT ‘de ‘Paradan Haber Var’ kendi ekonomi programını yapmıştır. 2017 yılında Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdür yardımcılığı pozisyonunda 2 sene çalıştığı sırada birçok platformda da yer almıştır. Bunların en önemlileri iki kez TEDx konuşmacılığı, İsveç Devlet Televizyonu ve Japon Nikkei gazetelerindeki TCMB ve Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı röportajlar olmuştur. Profesyonel iş yaşantısının yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi dersler de vermiştir. 2019 yılından bu yana farklı iki kripto para borsasında Araştırma Müdür olarak çalışan Süllü, 2021 yılı Ağustos ayında Huobi Global’in Türkiye kadrosuna Araştırma Müdürü olarak dahil olmuştur.