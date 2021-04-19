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Kripto parada yastık altı devri başladı

Yastık altı dönemi şimdi de Bitcoin’de başladı. Piyasa analizleri, 14,5 milyon BTC'nin yastık altında durduğunu gösteriyor. Yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan USLU, “Yatırımcılar tamamen uzun vadeli saklama yoluna gidiyorlar ve erişilebilen BTC sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon BTC’nin yastık altı edildiğini gösteriyor” dedi

Kripto parada yastık altı devri başladı
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Kripto paralara olan ilgi, tüm dünyada her geçen gün daha da artıyor. En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin geliyor. Özellikle 2021’in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor. Glassnode tarafından yapılan piyasa analizlerine göre, dolaşımdaki 18,7 milyon BTC’nin yüzde 78’inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna göre toplamda 14,5 milyon BTC yastık altında dururken, yalnızca 4,2 milyon bitcoin işlem görüyor.

1 yılda 1 milyon Bitcoin yastık altına gitti

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan USLU, “Yatırımcılar saklama yoluna gidiyor ve erişilebilen bitcoin sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon bitcoinin yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye okumak mümkün. Ekosisteme finansal okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandırmayı misyon edinen ve soğuk cüzdan sunan kripto para borsalarının da payı büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcıların sahip oldukları varlıkları depolamak için güvenli liman arayışına daha fazla gireceği aşikar” dedi.

Kurumsal yatırımcıların etkisi büyük!

Kurumsal firmaların blok zincir teknolojisine ve kripto paralara yaptığı yatırım ve güven endeksi giderek artıyor. Bitcoin'i enflasyona karşı bir koruma olarak görmek için birçok teknik neden bulunmasından dolayı şirket rezervinde bitcoin bulundurmanın çok yakında bir standart haline geleceğini öngören Özgür Serkan USLU, “Paritex Bilişim Teknolojileri A.Ş olarak kurumsal yatırımcıların kripto paraya yaptıkları yatırımda küresel olarak aracı rol üstlenmekte ve yatırımların güvenliği için teknolojik alt yapı hizmeti sunmaktayız.” diyerek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Analistler, kurumsal yatırımcıların aynı hızda BTC satın almayı sürdürmesi halinde daha fazla arz darlığı yaşanabileceğini öngörüyor. İlk olarak BTC, dolaşımda olan sınırlı bir arza sahip ve bu bakımdan altının değer saklama aracı olmasını taklit ediyor. Dahası, Bitcoin arzını madencilik yoluyla artırmanın herhangi bir yolu bulunmuyor. Büyük kurumsal yatırımcılar ise yüklü miktarda BTC satın alıp soğuk cüzdanlara taşıyarak dolaşımda olan arzı daha da azaltıyor.

Mevduatın %95’i soğuk cüzdanlarda

Yerli bir kripto para borsası olarak dünyanın her yerinden 200 binden fazla kullanıcının güvenini kazanmayı başardıklarını söyleyen Özgür Serkan USLU, “Paritex olarak 10 farklı kripto para ve 17 işlem çifti sunuyor, yatırımcıların güvenli ve hızlı işlemler yapabilmesine olanak tanıyoruz. Mevduatların %95'ini farklı coğrafyalara yayılmış çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklıyoruz. Ayrıca kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için her hesabı, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile koruma altına alıyoruz. Kripto para alanında deneyimli iş ortaklarımızla birlikte borsalarımızda düzenli olarak güvenlik denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede altyapımıza yapılan saldırıları da aktif olarak önlüyoruz. Banka seviyesi güvenlik önlemleri ile donattığımız Paritex yeni Mobil uygulamasını Android ve IOS platformlarında kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Bitcoin ve alt coinlere yatırım yapmanın en güvenilir ve kolay yolunu kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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BitcoinBitcoin’de Yastık Altı Dönemi: %78’i Erişilebilir Değil!
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