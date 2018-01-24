"Kripto paralara yatırım nedeniyle FinTech'in yatırım değeri düştü"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, önceki yıl dünyada finansal teknolojinin (FinTech) yatırım değerinin 25 milyar dolar olduğunu belirterek, "2017'de kripto paralara yatırım nedeniyle bu rakam 22 milyar dolara düştü." dedi.

Serkan Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de yatırım alan FinTech girişimlerin yatırım toplamının 18,6 milyon dolar olduğunu, Türkiye'nin bu rakam ile dünyada 28'inci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'de FinTech'in regülasyonla ilerlediğini ifade eden Ünsal, regülatörlerin yasa çıkardığını, söz konusu regülasyona uymak için çok sayıda FinTech girişiminin ortaya çıktığını anlattı.

Ünsal, şunları kaydetti:

"Girişimciye 'FinTech nedir' diye sorduğunuzda 'Fintech'te regülasyon olduğunu' ve 'sınırlı bölge' olarak tanımlıyor ama sınırsız düşünmesi lazım. O yüzden sayı biraz az, geçmişte de azdı. Regülasyonlarla girişimciler biraz çoğaldı ama regülasyonlardan bağımsız düşünen girişimcilere ihtiyaç var.

Bir ülkede finans dünyasının ne tarafı zayıfsa orada FinTech çıkıyor. Çin'de kredi, mortgage almak çok zor. O yüzden Çin'de kredi FinTech'leri popüler... Türkiye'de muhasebe, finansman, kredi skorlama zayıf... Onlarda çıkmaya başladı. Mesela, ön muhasebede paraşüt çıktı. e-fatura ile bu işler daha çok dijitalleşti."





- "Kripto paraların sonucunu 2018'de herkes görecek"





Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, Türkiye'nin FinTech yatırımlarında dünyada ilk 20'de olması gerektiğini söyledi.

Ünsal, devamla şunları kaydetti:

"Biraz cesur olmak lazım. Yeni mezun ve girişimciler 'maaşlı bir işe gireyim' diyor. 'Ben girişimci olacağım, bütün dünyaya ürünümü satacağım' hayali ile yaşamaları lazım. Dünyada 2016 yılında finansal teknolojinin (FinTech) yatırım değeri 25 milyar dolardı. 2017'de kripto paralara yatırım nedeniyle bu rakam 22 milyar dolara düştü. Bunun büyük bir kısmı Amerika ve Çin oluyor. Bu miktarın büyük bir kısmı kredi, mortgage gibi FinTech girişimleri oluyor. Bu pazar çok eksik ve çok büyük. Kripto paralar ile yatırım yapmanın iyi ya da kötü bir şey olduğunu 2018'de göreceğiz.

2017'de herkes bir kumar oynadı. 2018'de o kumarın sonucu gözükecek. Normalde girişim sermayelerinden ve melek yatırımcılarından yatırım alanlar hep adım adım gittiler. Kripto paralarla 50 milyon dolar alan var. 50 milyon doları alan girişimci şımarır, kaçabilir ve her şeyi yapabilir. O yüzden kripto paralar riskli. Kripto paralarda en iyi 10 ülke regülasyon çıkarmak isterse diğer ülkeler ona uymaya çalışabilir."