Kripto paranın haritasını yapacak

Akıllı harita teknolojilerinde Türkiye’deki liderliğini koruyan Başarsoft, blockchain teknolojisine yatırım yaptı. Başarsoft, 2 milyon dolarlık yatırımla kripto para borsası BitTurk’ün yüzde 10 hissesini aldı

Türkiye’nin dijital haritacısı Başarsoft, sektöründeki değişik alanlara açılmak için blokzincir (blockchain) teknolojisine yatırım kararı aldı. Şirket bu amaçla bugüne kadar Ripple, Shiba başta olmak üzere birçok altcoini Türkiye’de ilk listeleyen borsa olarak da bilinen BitTurk’ün yüzde 10 hissesini 2 milyon dolara satın aldı. Böylece BitTurk, 20 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

2017 yılında kurulan BitTurk, hem kripto para borsası olan hem de blokzincir tabanlı temel yazılımları olan bir finansal teknoloji şirketi olarak biliniyor. BitTurk, FinDev markası ile blockchain üzerinde proje geliştirme ve kripto para ile ilgili projelerde uzmanlaşmış ekibi, yüksek frekanslı ve algoritmik alış, satış yazılımı ve DeFi (merkeziyetsiz finans) projeleri geliştiriyor

Başarsoft, bu teknolojilerin harita yanında başka dikey sektörlere de entegre edilmesi ve buradan gelir getirilmesi konularında BitTurk’e destek verirken, akıllı harita teknolojilerini de blokzincir ile yurtdışına daha kolay taşıyabilecek.

“Globalde daha etkili olacağız”

Blokzincir teknolojisine yaptıkları yatırımı değerlendiren Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Bu satın alma ile Başarsoft, global alanda çok daha etkili bir oyuncu olacak. Biz ürünlerimizi yurtdışına satma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamıyorduk. Ancak blokzincir teknolojisi ile birlikte bunları çok daha kolay ve etkin bir şekilde pazarlayabileceğiz. Aynı zamanda bu alandaki yatırımlarımızla bilişim sektörünün alternatif alanlarında da var olacağız. Dünya değişirken Başarsoft’un bu değişime ayak uydurmaması düşünülemezdi. Biz de bu beklentileri gerçekleştiriyoruz. Blokzincir teknolojisine yatırım yapmak için en uygun ortaklığın BitTurk’le olacağını gördüğümüz için de şirketin yüzde 10 hissesini alarak bu alana ilk yatırımımızı yapmış olduk” dedi.

BitTurk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Budak da yapılan anlaşma ile BitTurk’ün çok önemli bir ortağa kavuştuğunu belirtti. Başarsoft’un kendi alanında lider olduğunun herkes tarafından bilindiğini kaydeden Budak, “BitTurk birçok altcoini Türkiye’de ilk listeleyen şirket. Biz sadece kripto para borsası tarafında değil, blokzincir teknolojilerinde kurumsal şirketler için çok önemli çözümler sunuyoruz. Bu işbirliği ile hem adımızı hem de işlerimizi çok daha etkin bir şekilde anlatabilme olanağı bulacağımızı düşünüyoruz. Eminim ki atılan bu imzalar her iki şirketin hem yerelde hem de globalde daha büyük işler başarmasını sağlayacak ilk adım olacaktır” dedi.

Başarsoft’un bu satın alma ile kasasından çıkan 2 milyon doların bir kısmı hisse karşılığı olarak verilirken bir kısmı da işletme sermayesi olarak şirketin içine kondu.