Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Avrupa yollarında
Avrupa yollarında
Hedefleri aştı
Hedefleri aştı
Romanya atağı
Romanya atağı
Testten 5 yıldız aldı
Testten 5 yıldız aldı
Opel’in yılı oldu
Opel'in yılı oldu

Kripto piyasasını analiz etti Metaverse’in yükselişine dikkat çekti

Beste Naz Süllü, "Bitcoin 2021 yılını 100.000$ seviyesini göremeden tamamlıyor olsa da bu yıl yüzde 60 getiri ile seneyi sonlandırmaya hazırlanıyor. Ethereum ise yüzde 450 gelirle BTC’yi katladı. 2022 yılı kripto paralar Metaverse’in yükselişi ile form değiştirdi, ekosistemin finansal ayağı haline geldi" dedi.

Kripto piyasasını analiz etti Metaverse’in yükselişine dikkat çekti

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yılın son gününde yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Bitcoin 2021 yılını 100.000$ seviyesini göremeden tamamlıyor olsa da bu yıl yüzde 60 getiri ile seneyi sonlandırmaya hazırlanıyor. Ethereum ise yüzde 450 gelirle BTC’yi katladı. 2022 yılı kripto paralar Metaverse’in yükselişi ile form değiştirdi, ekosistemin finansal ayağı haline geldi. Bu yılın en dikkat çeken, yükselen sektörleri metaverse oyun coinleri ve NFT’lerle birlikte Layer-1 coinleri oldu. GALA yüzde 32500, AXS yüzde 18100, SAND yüzde 16400 ve MATIC yüzde 14200 getiri sağladı. 2021 yılı yüksek volatilite ile geçti ve önümüzdeki yılın da regülasyon yılı olmasını bu nedenle oynaklığın yine korunacağını düşünüyoruz. Bu sene Temsilciler Meclisi ve Senato’da kripto para borsası CEO’ları soruları yanıtladılar. İlk yasa tasarısı 2022 yılının ilk çeyreğinde Senato’ya gelecek ve şubat ayında da Wall Street yöneticileri SEC ile görüşecek. Yılın son gününde ise Bitcoin’e yine bir kurumsal alıcı geldi ve MicroStrategy 1914 coin satın aldı, beklentileri ileri bir noktaya taşıyarak Bitcoin’in 45.800$ seviyesinde tutunmasına destek oldu. Bugün ekonomik takvim oldukça yoğun. Metaverse oyun coinlerinde güncellemeler gelecek. Bu nedenle coinleri hareketli olabilir. Bitcoin ise 52.000 seviyesini, Ethereum da 4000$ seviyesini aşamadığı sürece piyasanın aşağı potansiyeli artacaktır. Bugün akşam saatlerine doğru toplamda 6 milyar dolarlık opsiyonlar sona ereceği için bugün kripto paralarda ekstra oynaklık görebiliriz."

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Huobi Global Araştırma MüdürüBeste Naz SüllününMetaverse Coinleri2021 Getiri Lideri Oldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1