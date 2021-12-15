Kriptoda farkındalığı artıracaklar

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve küresel çapta markaların ihtiyaçlarına, pazarlama sektörünün değişen dinamikleri doğrultusunda çözümler sunan Ogilvy İstanbul, Rain Türkiye’nin yeni iletişim ajansı oldu.

Ogilvy İstanbul, Rain Türkiye’ye lider iletişimi, marka itibar yönetimi, içerik üretimi, medya ilişkileri, gündem yönetimi ve kriz iletişimi alanlarında hizmet verecek.

Ogilvy PR Genel Müdürü Gül Altan, yeni iş birliğine ilişkin olarak, “Yenilikçi firmalarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Rain Türkiye gibi sektöründe öncü bir markanın yeni iş ortağı olarak, birlikte imza atacağımız başarılı işlerin heyecanını şimdiden yaşıyoruz” diye konuştu.

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır ise “Türkiye’de kripto varlıklarla ilgili farkındalığın artırılması ve güvenilir platformumuzun kitlelerle buluşturulması yolculuğumuzda, sektörde öncü olan Ogilvy PR ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

2017 yılında kurulan ve 50’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren lider kripto varlık platformu Rain, Türkiye ofisini Temmuz 2020’de açtı. Hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde kripto varlık alınıp satılabilen, transfer edilebilen ve saklanabilen bir platform olan Rain, Türkiye’de herkesin yeni nesil finansal hizmetlerden yararlanabilmesini amaçlıyor. Yatırımcıları arasında lider kripto platformlarından Coinbase ve MEVP gibi önemli şirket ve fonlar olan Rain, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden müşterileriyle buluşuyor.