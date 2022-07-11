Kriptoda sabit gelir farkı ile geliyor

Türk girişimci Çağlayan Karaboğa’nın kurucularından olduğu, Avustralya merkezli yeni nesil fintech Block Earner, Türkiye’de faaliyetlerine başlıyor. Coinbase Ventures’ın liderliğinde 6,4 Milyon Avustralya Doları (yaklaşık 80 Milyon TL) yatırım alan Block Earner, kullanıcılarına Türkiye’de ilk kez; ABD Doları tabanlı USDC, altın rezervi tabanlı Paxos Gold ve diğer kripto varlıklarına yatırım yapma ve aynı zamanda bir birikim hesabı gibi bu varlıklar üzerinden sabit getiri elde etme fırsatı veriyor.

Avustralya’da kurulmuş, lisanslı ve blockchain tabanlı yeni nesil fintech şirketi Block Earner, Türkiye’deki faaliyetlerine Temmuz ayı itibariyle başladı. Finansın geleceğinde büyük öneme sahip olması beklenen merkeziyetsiz finans sistemini (DeFi) ve blockchain tabanlı finansal uygulamaları herkes için erişilebilir ve güvenli kılan Block Earner, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Coinbase Ventures’ın liderlik ettiği ve Avalanche’ın kurucusu Emin Gün Sirer’in de aralarında olduğu, sektörün önemli yatırım şirketleri ve melek yatırımcılardan 6,4 Milyon Avustralya Doları (yaklaşık 80 Milyon TL) yatırım aldı. Block Earner kullanıcılarına; blockchain tabanlı sistemiyle, TL ile ABD Doları tabanlı USDC, altın rezervi tabanlı Paxos Gold ve diğer kripto varlıklarına yatırım yapma ve bir birikim hesabı gibi bu varlıklar üzerinden sabit getiri elde etme imkanı sunuyor.

Türkiye’yi Avrupa’da merkez üs olarak konumlandırmak hedefleniyor

Geçtiğimiz yıl Avustralya’da hizmete başlayan Block Earner’ın sunduğu getiri seçeneklerini binlerce Avustralyalının alternatif yatırım aracı olarak kullanmaya başladığının bilgisini veren Block Earner Kurucu Ortağı Çağlayan Karaboğa, Avrupa pazarına ise merkez üs olarak Türkiye’den göz kırptı. Birikimlerini ülkesine taşıma isteği ve Türk kullanıcılarını yenilikçi ve aşırı dalgalanmalardan zarar görmeyecek alternatif yatırım araçlarıyla tanıştırmak için Türkiye pazarına girme kararı verdiklerini aktaran Karaboğa; “Türkiye'nin zamanında yakalamış olduğu birkaç büyük teknoloji dalgası var, bunlardan biri de blockchain teknolojisi. Türkiye, pazar büyüklüğü ve kullanıcı adaptasyonu anlamında, dünya sıralamasında çok önemli bir yere sahip. Block Earner ile Türk kullanıcıların karşısına ilk etapta dijital ABD doları, dijital altın ve kripto paralar üzerinden sabit getiri alabilecekleri yeni nesil birikim hesaplarıyla çıkacağız. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak” dedi.

Erken kayıt ve referans kampanyası ile 100 TL kazanma fırsatı

www.blockearner.com.tr adresi üzerinden sadece e-posta bilgisini ileterek erken kayıt kampanyasına katılan herkes, kampanya koşullarını sağlaması durumunda 100 TL kazanıyor. Ayrıca her bir kullanıcı kendine özel referans linki ile dilediği kadar arkadaşını davet edebiliyor. Referans linki ile gelen her arkadaşı için hem kendi hem de arkadaşları kampanya koşullarını sağlaması durumunda 100’er TL kazanıyor.