Kriptopara ile ilgili bilgilendirme yaptılar

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk’un CEO’su Özgür Güneri ve BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç, BtcTurk Twitter hesabından yapılan canlı yayında kriptopara piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Bora Oruç Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, Aralık 2020’de BtcTurk Yönetim Kurulu üyesi olmuştu.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk, kullanıcıları Bitcoin ve kriptopara sektörüyle ilgili bilgilendirmeye, sektörün nabzını tutmaya çeşitli platformlardan devam ediyor.

Bugün 750 çalışanı, 2,9 milyon üyesi ve 19 milyon Türk Lirası ödenmiş sermayesi ile sektöre liderlik eden BtcTurk, millî ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, kullanıcıların doğru karar verebilmelerini, sağlıklı bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla düzenli içerik paylaşımları yapıyor. Bu doğrultuda BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ve SPK Başkan Yardımcılığı görevi sonrasında BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi olan Bora Oruç, BtcTurk Twitter hesabından canlı yayınla kriptopara piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. ir.

Oruç; yaklaşık son 7 yılını Sermaye Piyasası Kurulu’nda Başkan Yardımcısı olarak geçirdiğini belirterek; “Kripto varlık değerlerindeki artış, özellikle 2017 yılı sonrasında regülatörlerin de radarına giren bir konu oldu. O dönemde bizler de bazı kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar ve değerlendirmeler yaptık. Buradaki önemli nokta şu: 2 trilyon dolara yaklaşmış bir kripto varlık piyasasından bahsediyoruz ve çok ciddi kurumsal yatırımcılar buraya giriyor. Amerika’daki en büyük borsalardan Coinbase halka arz sürecinde. Bu süreci yürüten de dünyanın en büyük yatırım bankaları Goldman Sachs ve JPMorgan… Bu bankalar, daha bir yıl öncesine kadar konuya negatif bakıyordu. Bunun içinde olmaları, halka arz dosyasının SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından incelenmesi, halka açılacak bir şirket olarak kabul edilmesi bile aslında çok önemli bir gelişme… Türkiye olarak baktığımızda en önemli şeyin kriptoparanın vatandaşların çalışarak elde ettikleri tasarrufları değerlendirdikleri bir yatırım aracı olması. Burada kritik olan; bu yatırım aracında vatandaşların varlıkları güven altında saklanıyor mu? Diğer taraftan terörizme finansmanı konusunda uluslararası anlaşmalara imza atmış, bu konuda ciddi çalışmalar yürüten kurumlar kuruldu. Elbette 3 milyona yaklaşan kullanıcısı olan kripto varlık platformlarının bu kamu kurumları ile ilişkilerinin olmadığını düşünmek zaten yanlış olur. Mutlaka bu kamu iş birliği içerisinde çalışılıyor. Diğer yandan, bir yerden gelir elde ediliyorsa devlet bundan bir şekilde vergi almak isteyecektir. Kullanıcı sayısının artması varlıkların değerinin artması global olarak regülatörlerin alıcılarını bu tarafa yönlendirmelerini sağladı” değerlendirmesinde bulundu.

Güneri, BtcTurk’ün 12 yıllık sektörde 8 yıldır var olduğunu ve ekibi, altyapısı, finansal gücüyle kullanıcıların varlıklarını korumak için uluslararası standartlarda çalışmalar yaptığını söyleyerek; “Burada bazı önemli noktalar söz konusu: Biri; soğuk cüzdan, sıcak cüzdan disiplinini çok deneyimli ekibimizle beraber güzel yönetmemiz, finansal gücümüz sayesinde cüzdanlardaki varlıklardan daha fazla güvence olarak şirketimizin bu taraftaki yükümlülüğü gibi ayrı bir varlık gibi saklayabilecek güçte olmamız... İkinci nokta yasadışı faaliyetlerle mücadele… Tüm paydaşlarla zaman zaman çeşitli suçları engellemek ve kullanıcılarımızı veya karşı kurumu korumak için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üçüncüsü ise vergi konusu… BtcTurk; Türkiye’deki kanun ve düzenlemelerle uyumlu hareket eden, Türkiye’de kurulu, İstanbul’da yönetim merkezi olan, 19 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan ve bugün itibarıyla 750 kişinin çalıştığı anonim bir şirket. Henüz regüle edilmiş bir sektörde olmamamıza rağmen kurulduğumuz günden bu yana düzenleyeme tabi gibi çalışmayı sorumluğumuz olarak görüyor ve uluslararası ve ulusal finans kurumlarının küresel düzeyde kabul görmüş çalışma prensipleri çerçevesinde çalışıyoruz. Diğer yandan, bu işte hiç vergi olmadığına dair yanlış bir düşünce var. BtcTurk’te kullanıcılarımızın birbirleri arasında yaptıkları alım satımdan KDV dahil olarak bir komisyon alıyor ve sonrasında devletimize KDV ödüyoruz” dedi.

Güneri sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de Bitcoin para ise, dolar ve altın alıp sattığınızda vergi ödemiyorsunuz, bu koşullarda bireyler açısından Bitcoin’de vergi olmamalı. Bitcoin bir emtia ise yine vergisinin olmaması gerekiyor. Hem vergi hem de suçla mücadele ve kullanıcı varlıklarının korunması tarafında BtcTurk olarak uluslararası standartlarda bir yapı kurduk. Olası bir regülasyon için önemli bir ışık tuttuğumuzu, gerçek çalışan bir operasyonla uluslararası standartlarda bir düzenlemenin tüm paydaşların hakkını koruyacak düzenlemenin sektörü büyüteceğini düşünüyorum.”