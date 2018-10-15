Kristal Elma'dan Turkcell'e 15 ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell, pazarlama ve yaratıcılık etkinliği Kristal Elma Ödülleri’nde, 3'ü kristal olmak üzere toplam 15 ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali kapsamında gerçekleştirilen törende geceye damgasını vurdu.

Türkiye’nin en yaratıcı reklamlarının ödüllendirildiği gecede Turkcell, 3'ü kristal olmak üzere toplam 15 kategoride ödül aldı. Turkcell, ayrıca "30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri" ödülünün de sahibi oldu.

Pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan ödül töreninde, bölge, tasarım, uygulamada mükemmellik, medya, açık hava, radyo, basın kategorilerinde ödüller dağıtıldı.





- "Hayata bağlamaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, çeyrek asırlık deneyimleriyle müşterilerinin her anını, günlerinin bin 440 dakikasını daha güzel kılabilmek, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çalıştıklarını belirtti.

İnsanların daha çok internet kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak arama dahil tüm iletişim ihtiyaçlarının internet üzerinden karşılanabildiği Lifecell markasını çıkardıklarını bildiren Bütün, şunları kaydetti:

"Lifecell Mix paketlerimizle, müşterilerimize en çok kullandıkları uygulamaları kendilerinin seçebilmesini ve tek bir paket altında toplayabilmelerini sağladık. Şunu gördük ki bu markaya yönelik yaptığımız tüm işlerimiz ödüle dönüştü. Bununla yetinmedik, insana dokunan teknolojiler geliştirmeyi en öncelikli stratejimiz olarak belirledik. Görme ve işitme engelliler için hayata geçirdiğimiz projeler ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gündelik hayata adapte olabilmelerini sağlayan 'Merhaba Umut' ile kazandığımız ödüller bizim için çok değerli ve ayrı bir motivasyon kaynağı. Bunun yanı sıra 30 yılını deviren Kristal Elma gibi köklü bir organizasyonda '30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri' arasında yer almak ayrıca mutluluk verici... Türkiye'nin Turkcell'i olarak hayata bağlamaya devam edeceğiz."







