Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon alüminyum avrasya Avrasya Boat Show 2019
Faiz düştü ama yetmez
Faiz düştü ama yetmez
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi

Kritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak

- Olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında TSK iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesi amacıyla yerli ve milli olarak geliştirilen EPM Modem Sistemi bu yıl teslim edilecek - Bu teknoloji temel alınarak devlet yöneticileri ve kurumları arasındaki iletişim için de Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi de geliştiriliyor

Kritik anlarda
banner17

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Askeri ve sivil alanda yönetici ve kurumlar arasındaki iletişimin olağanüstü durumlarda ve kriz zamanlarında güvenle ve kesintisiz sürdürülmesine yönelik çalışmalar da önemli mesafe alındı.

Savunma, haberleşme, uydu sistemleri, siber güvenlik, modelleme ve simülasyon sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışına yönelik ürün ve çözümler sunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ iştiraki CTech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, güvenli haberleşme alanında çeşitli sorumluluklar üstleniyor.

Olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesi amacıyla yerli ve milli olarak geliştirilen EPM Modem Sistemi, göreve hazırlanıyor.

Bu yıl TSK'ye teslim edilecek EPM Modem Sistemi, karada ve denizde dinleme ve karıştırmaya dayanıklı şekilde iletişim kurmasına olanak sağlayacak. Haberleşme sistemlerine yönelik olası tehditlere ve beklenmeyen girişimlere karşı güvenli ve güçlü bir linkin kurulması önem taşıyor. Bu konuda EPM dalga şekli önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

EPM modem, frekans bozucu etkilere karşı yüksek güvenlik sağlayan dalga şekli kullanıyor. Geniş bant içinde frekans atlama yeteneği ve ağ kontrol mesajlarının korumalı olması kanalın güvenliğini artırıyor. Yazılım tabanlı radyo uygulaması, güncellemeleri ve yeni dalga şekillerinin eklenmesini kolay hale getiriyor. Bir modem kutusu 6 haberleşme kanalına kadar destek veriyor ve 6 kanal aynı anda çalıştırılabiliyor.

- Sivil ihtiyaçlara çözüm yolda

EPM modem teknolojisinin geliştirilmesiyle bu teknolojiyi temel alan, olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında devlet iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesini hedefleyen Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi (DEVSAT) için çalışmalar da devam ediyor.

DEVSAT, her zaman ve her yerde, kesintisiz, güvenli, dayanıklı, bastırılamaz, karıştırılamaz çalışan bir haberleşme sistemi olarak tasarlandı.

Türk mühendislerinin çabasıyla, 20 yılı aşkın süren teknoloji geliştirme çalışmalarının bir bütünü olarak gerçekleştirilen DEVSAT'ın merkezinde Türkiye ve ülke ihtiyaçları yer alıyor. DEVSAT, TÜRKSAT altyapısının en verimli şekilde kullanılmasına amacıyla özgün olarak şekillendirildi.

- 15 Temmuz faktörü

Sistem, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olağanüstü durumlarda, yöneticilerin ve devlet kurumlarının içinde bulundukları ortamdan bağımsız olarak, karada, havada ve denizde sorunsuz ve güvenli (dinleme ve karıştırmaya dayanıklı) haberleşmelerine, kendi aralarında, devlet kademeleriyle ve halkla rahatlıkla temas kurmalarına olanak sağlayacak.

Halihazırda kullanılmakta olan haberleşme ağlarına güvenli bir alternatif sunan DEVSAT, kriz zamanlarında, afetlerde, güvenlik risklerinin bulunduğu ortamlarda, haberleşme altyapısından bağımsız olarak kullanılabilecek. Sistem, gerektiğinde haberleşme altyapısına kolayca entegre olabilecek.

Devletin önemli kademeleri için geliştirilen sistem, hızla sonuca ulaştırılarak kullanılmayı hedefliyor. Her türlü karıştırma ve bastırma teşebbüsüne karşı frekans atlama ile karşı koyan sistem, 100 Mb/s veri hızına ulaşabilecek.

Düşük operasyon maliyetine sahip sistem, çabuk kurulumuyla kısa sürede faaliyete geçebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CTechDevlet İçin Güvenli Haberleşme SistemiDEVSATEPM Modem SistemiHaberleşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5