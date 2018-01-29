Kritik toplantı öncesi veriler neye işaret ediyor?

"ABD Merkez Bankası Fed yarın yılın ilk toplantısına başlıyor ve Çarşamba günkü politika açıklaması, enflasyonun yukarıya döndüğü beklentilerinin artması ile beraber daha iyimser ve şahin bir politika açıklamasına sahne olabilir."

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ABD cephesinden gelen son verileri bu şekilde yorumladı.

Enflasyonda hareketliliğin artmasının ilerleyen aylarda Fed'i harekete geçirebileceğini kaydeden Erkan, Aralık ayına ilişkin açıklanan kişisel gelir ve harcamaların para politikası üzerine etkilerini değerlendirdi.



VERİLER YUKARI YÖNLÜ



ABD’de Aralık ayında kişisel gelirler bir önceki aya göre yüzde 0.3 olan piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 0.4 artış gösterdi. Aynı dönemde kişisel harcamaları da yüzde 0.4 ile beklentiye paralel arttı. Fed’in izlemeyi tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE, aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 1.5 artarak beklentileri karşıladı. Kişisel harcamalarda önceki ayın verisi yüzde 0.6’dan yüzde 0.8’e revize edildi. GSYH’ye (milli gelir) yüzde 70 oranında katkı yapan harcamalar Aralık ayında, biraz da tatillerin bol olduğu bir dönem olması itibarıyla hızlı oranda bir artış gösterirken, tasarruf oranının yüzde 2.4 ile 12 yılın en düşük seviyelerine düştü. Kişisel gelirlerdeki artış ise ücretlerin son 3 ayın en yüksek hareketliliğine işaret ediyor.

Gelen verilerin, geçen hafta açıklanan 2017 4. çeyrek GSYH’ye en önemli katkıyı yapan kişisel tüketim harcamalarındaki büyüme ile paralellik gösterdiğini anlatan Enver Erkan, "ABD ekonomisindeki düşük borçlanma maliyetleri ve istikrarlı büyüyen işgücüne paralel olarak, Amerikalılar aynı zamanda bu yıl düşen vergi oranlarından da istifade edecekler ve bu harcanabilir gelirin artması anlamına geliyor. Artan şirket karlarının ücretleri pozitif şekilde etkilemesi durumunda bunun enflasyon tarafına yukarı yönlü baskı yapacağını öngörmek mümkün olabilir" dedi.



EN AZ ÜÇ FAİZ ARTIŞI MI?



Maaş ve ücretler yüzde 0.5 artarken, harcanabilir gelirin (vergi ve enflasyon etkisinden arındırılmış gelir) bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttığına dikat çeken Enver Erkan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Aralık ayında yüzde 0.3 artan reel kişisel harcamalarda da Kasım ayının verisi yüzde 0.4’ten yüzde 0.5’e yukarı yönlü düzeltildi. Nihai tüketim harcamalarındada yüzde 0.5’lik artış görülmektedir. Cuma günü yüzde 2.6 olarak açıklanan 4. çeyrek GSYH büyümesi içerisindeki kalem olan kişisel tüketim harcamaları yıllıklandırılmış bazda yüzde 3.8’lik büyüme göstermişti. Bu noktada ücretler ve harcamalar artarken tasarruf oranlarının dip yapmaması ve biraz toparlanması gerekiyor. ABD halkının kredi alarak, yani borçlanarak tüketmesi şu noktada ekonomi yönetimi ve para politikası yapıcıları açısından arzu edilen bir durum olmasa gerek.

Manşet PCE aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 1.7 artarken; çekirdek PCE’nin (Fed’in ilgilendiği) aylık ve yıllık bazda sırasıuyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.5 arttığını gözlemliyoruz. Enflasyon bu haliyle Fed’in yüzde 2 hedefinin oldukça altında olmayı sürdürüyor. Buna karşın enflasyonda artan momentum ve yükselen enflasyon beklentileri (bunun en çarpıcı fiyatlamasını ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.70’e gelmesi itibarıyla tahvil piyasasında görüyoruz) Fed’in bu yıl faizleri en az 3 defa artırması olasılığını destekliyorlar."







