Kromlu deri ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi

ANKARA (AA) - Kromlu deri ihracatında, belirli oranlarda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak.

Bakanlar Kurulunun "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "4104.11 ve 4104.19" numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTP) dahil kromlu derilerin ihracatında kilogramı 50 cent karşılığı Türk lirası, "4105.10 ve 4106.21" GTP'ye dahil kromlu derilerin ihracatında ise FOB ihraç bedelinin (ürünün geminin güvertesine taşıyana kadar olan bedeli) yüzde 40 karşılığı Türk lirası kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine gidilecek.