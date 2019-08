Kruvaziyerde bayram bereketi

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinin turizm sektöründe hareketliliği artırdığını belirterek, "Yüzen 5 yıldızlı oteller diye bilinen kruvaziyerlere de ilgi yüksek. Gemilerimizde yer kalmadı." dedi.

Alnıtemiz, AA muhabirine, 11. Kalkınma Planı'nda kruvaziyer turizmiyle ilgili hedeflere yer verilmesinin sektör açısında sevindirici olduğunu söyledi.

İstanbul'un kendi başına bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, "Hangi rota olursa olsun İstanbul'un içinde olduğu bir rota en ilgi çekici destinasyon oluyor. Coğrafi konum itibarıyla İstanbul başlı başına bir hub. İstanbul'un olduğu rotada Karadeniz, Akdeniz turları hatta Adriyatik'e varan bir rota rahatlıkla çizilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Alnıtemiz, yolcuların gemiye binene kadar yapacakları seyahatte genellikle hava yolunu kullandığını aktardı. Yeni havalimanının açılmasıyla İstanbul'un hava yollarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu belirten Alnıtemiz, "Kruvaziyer şirketlerinin İstanbul'u bir hub olarak görmeleri gayet doğal. Çünkü önce yolcuları İstanbul'a taşımaları gerekiyor. Yeni havalimanı da bu anlamda kruvaziyer şirketlerine büyük avantaj sağlayacak. İstanbul, gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak." diye konuştu.

Galataport'un şu ana kadar yapılan en güzel limanlardan biri olacağını ifade eden Alnıtemiz, "Galataport, kruvaziyer turistin, şehrin tarihi ve kültürel merkezini yürüyerek keşfetmesine imkan tanıyacak. Kalkınma Planı'nda yer alan ikinci kruvaziyer limanı hedefinin de gerçekleşmesiyle İstanbul, kruvaziyer turizmde hub haline gelecek." dedi.

- "Yüzen otellerde yer kalmadı"

Alnıtemiz, Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinden dolayı ilginin yüksek olduğunu ve satışların iyi gittiğini vurgulayarak, "yüzen 5 yıldızlı oteller" diye nitelenen kruvaziyerlerde yer kalmadığının altını çizdi.

Gemi seyahatine ilginin her geçen gün arttığını anlatan Alnıtemiz, bu artışta "her şey dahil cruise turları"nın payının büyük olduğunu kaydetti. Seyahati, her şey dahil sistemiyle hizmet veren büyük otellere göre ekonomik ve avantajlı hale getirdiklerini savunan Alnıtemiz, "Her şey dahil fiyatlara sınırsız içecek paketi, gemideki tüm yemekler, kara turları, liman vergileri ve bahşişler, seyahat, sağlık ve tur iptali sigortası dahil." şeklinde konuştu.

- Turizmde rekor yılı olacak

Türkiye'ye turist girişinde bu yıl ciddi artış olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, "35 milyon turiste ulaşılması bekleniyor. Rekor bir yıl olacak. İlk çeyrek rakamları da bunu gösteriyor. Bu geliş otel fiyatlarının artmasına neden oldu. Kurdaki yükselmesinin yanı sıra otel fiyatlarındaki artış yurt dışı turlarda büyük bir dezavantaj yaratmadı, ilginin yüksek olduğunu söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.