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Kruvaziyerde rota yeniden Türkiye

- Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör: - "Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görmek sektör açısından sevindirici"

Kruvaziyerde rota yeniden Türkiye
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AYDIN(AA) - Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görmek sektör açısından sevindirici" dedi.

Malta bayraklı "Celestyal Olympia" kruvaziyeri, bin 540 yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na demirledi.

Önemli bölümü ABD'lilerden oluşan gemideki turistlerden bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerlerini gezerken bazıları ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada Celestyal Olympia gemisinin sezon boyunca ilçeye 60 sefer yapacağını, 87 bine yakın turisti ilçeye taşıyacağını ifade etti.

Geçen yıl Türkiye genelinde kruvaziyerlerin yüzde 58,7’sinin Kuşadası'na geldiğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen 247 kruvaziyerden 145'i Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. 2019 yılında da 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turistin gelmesini bekliyoruz. Ayrıca Yunanistan'ın Samos Adası'ndan da 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiği görmek sektör açısından sevindirici."

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