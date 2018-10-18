Kruvaziyerle gelip, guletle geziyorlar

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Uzunluğu 250 metreyi aşan yolcu gemileriyle, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistler, kendilerini bekleyen dünyaca ünlü ahşap Bodrum guletleriyle, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz koylara yelken açıyor.

Dünyanın gözde turizm kentlerinden Bodrum'da sezon sonu olmasına rağmen, turizm hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Farklı rotalardan ilçeye gelen ve içerisinde binlerce yabancı turistin olduğu kruvaziyer yolcu gemileri, Bodrum Limanı'na yanaşıyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan turistlerin bir kısmı tarih, kültür ve doğa harikası ilçede gezinti yaparken, bazıları da yeşilin ve mavinin buluştuğu koylara, ahşap Bodrum guletleriyle yelken açıyor.

- "Kruvaziyer oldukça cazibeli bir ürün"

İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası Şube Başkan Yardımcısı Fatih Öztarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kruvaziyer turist profilinin, dünyada macera, gezinti, tarihsel gezinti, denizden ve karadan aktif olarak farklı ülkeleri görme açısından oldukça cazibeli bir turizm unsuru olduğunu söyledi.

Kuzey ve Güney Amerika'da başlayan yolculukların, son yıllarda Doğu ve Batı Akdeniz çanağında yaygın hale geldiğine dikkati çeken Öztarakçı, "Ülke olarak Doğu Akdeniz çanağında yer aldığımız için, bu gemilerin bizim limanlarımıza uğrama imkanları oluyor." dedi.

Bölgenin kruvaziyer turizmi açısından cazibeli bir rota olduğunu ifade eden Öztarakçı, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren, turist sayısında ciddi bir yükselme oldu. Bunun 2019 ve 2020 yıllarında da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Gemilerin sezon boyunca buraları ziyaret etmesi, bölge ekonomisi açısından da çok önemli. Bölge esnafına ve diğer esnafa oldukça fazla destekler oluyor. Sezon bittiği halde bu turist kitlesinin burayı heyecanlandırması bölgemiz için çok önemli. Bodrum marka bir şehir. Yolcu gemilerinin buraya yanaşması ve gelen turistlerin de bu ürünü cazibeli hale getirmesinde en büyük etken."

Önümüzdeki yıllardan itibaren gemilerin ilçeye daha fazla gelmesi için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Öztarakçı, denizde var olan ticaretin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

- Kısa süreliğine de olsa koyları geziyorlar

Kruvaziyer yolcularının, günübirlik gezi teknelerine rağbet göstermeye başladığını belirten Öztarakçı, "Turistler, Bodrumlu ustalarca inşa edilen guletleri tanıyıp, bu teknelerle gezinti yapmaya başladılar. Yolcular, geminin limanda durduğu süre içinde, 2-3 saatliğine guletlere binip koyları geziyorlar. Turistler koylarımızı görmüş ve bu keyfi yaşamış oluyor." ifadesini kullandı.

Günlük gezi teknesi sahibi Hüseyin Ünlü, gelen yabancı misafirlerin, Bodrum'un koylarını "cennet" olarak nitelendirdiklerini, gelen turistin her yıl yeniden gelmeye çalıştığını anlattı.

Bodrum'da bu yıl turizm açısından iyi bir hareketlilik yaşandığını anlatan Ünlü, "Sezon sonu olmasına rağmen turistler yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl her gün tam dolu olarak açıldık. Bugün de iki tekneyle açılıyoruz. Müşteriler güzel ve kaliteli hizmete geliyor." diye konuştu.

Yat kaptanı Şener Ölmez de kruvaziyer turizminin, Bodrum esnafına ve yöreye büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Yolcu gemilerinin daha sık gelmesi temennisinde bulunan Ölmez, "İnşallah bu gemiler daha çok yolcu getirecek. Yolculara Bodrum'un koylarını gezdiriyoruz. İnternet sitelerinden araştırıp geliyorlar. Yemeklerini de teknede yiyorlar. Herkes bu turdan memnun ayrılıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Koylar çok temiz ve güzel görünüyor"

Kruvaziyerle ilçeye tatile gelen turistlerden Alman uyruklu Marie Christine Hoffmann ise "Bodrum koyları çok temiz ve güzel görünüyor. Bu koyları gezeceğim için çok heyecanlıyım. Tura eşimle birlikte çıktık. Kruvaziyer yolculuğuna dört gün önce başladık." dedi.



