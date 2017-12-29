KTKB'den entegre sağlık araştırma kampüsünün finansmanına destek

İSTANBUL (AA) - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB), Ankara Bilkent’te yapılması planlanan ve farklı düzey BSL ve ABSL laboratuvarları da dahil olmak üzere çeşitli laboratuvar ve idare binalarından oluşan entegre bir sağlık araştırma kampüsünün finansmanına destek sağlayacak.

KTKB'den yapılan açıklamada, KTKB'nin, Ankara Bilkent’te yapılması planlanan ve farklı düzey BSL ve ABSL laboratuvarları da dahil olmak üzere çeşitli laboratuvar ve idare binalarından oluşan entegre bir sağlık araştırma kampüsünün finansmanına destek vereceği bildirildi.

Toplam maliyetinin yaklaşık 715 milyon avro olacağı tahmin edilen projeye, KTKB'nin 50 milyon avro tutarında A/B kredisi tahsis ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kamu özel sektör ortaklığı (PPP) olarak planlanan projenin tasarımı, inşaatı, donanımı ve bakımı CCN Laboratuar Hizmetleri ve Yönetim Anonim Şirketi, (“CCN Laboratuar”) tarafından üstlenilecektir. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı’nca tanınan 18 yıllık bir imtiyaz çerçevesinde, CCN Laboratuar, araştırma laboratuvarlarını tedarik edecek ve bakımını yapacak, laboratuvarlar içindeki araştırma hizmetlerinin sağlanması ise Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda kalacaktır. KTKB ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslam Kalkınma Bankası (IKB) gibi uluslararası finans kuruluşları ve çeşitli ticari bankalar da projeye finansman sağlayacaktır.

Toplam 15 yıl vadeli olarak kullandırılacak olan 50 milyon avro tutarındaki KTKB kredisinin 30 milyon avroluk kısmı Banka tarafından doğrudan kullandırılacaktır. Kredinin 20 milyon avroluk kısmı ise, KTKB şemsiyesi altında Opec Fund for International Development (OFID) tarafından B kredisi olarak kullandırılacaktır. Bu tutara ilave olarak da KTKB 45 milyon avro tutarında Avusturya Kalkınma Bankası ve ECO Bank paralel kredilerini de düzenleyerek, projenin finansmanına ek katkıda bulunmuştur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTKB Başkanı İhsan Uğur Delikanlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini daha üst düzeye çıkaracak ve sağlık alt yapısının kalkınmasına önemli katkılarda bulunacak olan böylesine önemli bir projenin finansmanında doğrudan ve diğer uluslararası finansman kaynaklarını bankamız şemsiyesi altında harekete geçirerek yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, KTKB’nin ilk kez üstlendiği finansman düzenleyici rolü itibarıyla da ayrı bir önem taşımaktadır.

Zira, B kredisi uygulaması 20. yılını kutlamaya hazırlanan bankamız için ilktir. Bu finansman şekli son 3 yıldır hayata geçirmeye çalıştığımız, üye ülkelerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karışlayacak ürün ve uygulamaları geliştirebilen bir kuruma dönüşme hedefini gerçekleştirmedeki başarımızın da en yeni örneğidir. Ayrıca uluslararası kalkınma bankalarının bir araya gelerek yarattıkları sinerji ve etkinliği göstermesi açısından da iyi bir örnek teşkil etmektedir."



