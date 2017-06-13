KTÜ'lü mühendis adayları Mitsubishi Electric robotu ile çalışacak

İSTANBUL (AA) - Gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamak hedefiyle eğitime destek olan Mitsubishi Electric, Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 6 eksenli endüstriyel robot hibe etti.

Şirket açıklamasına göre, sanayideki rolü hızla artan endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla üniversitelere Robot Eğitim Merkezi kurulmasına destek olan Mitsubishi Electric, şimdi de 6 eksenli endüstriyel robotunu KTÜ'ye hibe etti. Mitsubishi Electric'in yeni nesil robotunun açılışı, KTÜ'nün Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla düzenlediği "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" etkinliği kapsamında gerçekleştirildi.

KTÜ tarafından Mitsubishi Electric Türkiye FA Center Departman Yöneticisi Kosuke Shamoto'ya teşekkür plaketi takdim edilen etkinlikte, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel de konuşmacı ve hakem olarak yer aldı. Proje Pazarı'nda birbiriyle yarışan projeleri değerlendiren kurulda görev alan Bizel, Sanayi 4.0 ve robot teknolojilerinin bugünü ve geleceği hakkında gençlere güncel bilgiler aktardı.

Sanayi 4.0 evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak olduğunu vurgulayan Bizel, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, Türkiye'nin de üretim gücünü pekiştirmesi için ileri robot teknolojisi ile bütünleşik dijital fabrikalara geçişi önem kazanıyor. Mitsubishi Electric, Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı sunuyor. Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek evrimsel bir adım olarak öne çıkıyor.

Üstelik, Sanayi 4.0 son yıllarda gündeme taşınmış bir konu olmasına rağmen e-F@ctory yeni bir oluşum değil. Mitsubishi Electric, e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarında 2003 yılından bu yana kullanıyor, bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve müşterilerine yansıtıyor."





- İnsanla birlikte çalışan robot çağı





Bizel, fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının, sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğunu belirtti.

Bugüne kadar genelde yalnız çalışan robotların, artık insanla birlikte çalışan robotlar olarak kişilrin karşısına çıktığını ifade eden Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha çok rol aldığını çok olağan bir iş gücü haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de de başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığına işaret eden Bizel, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sanayisinin Dördüncü Sanayi Devrimi'ne oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Biz de yeni endüstri evresinin iddialı oyuncusu olarak geleceğin otomasyon teknolojileri yöneticisi olacak gençlerin eğitimine destek olmak için çalışıyoruz. Üniversitelerde Robot Eğitim Merkezi kurulmasına katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye genelinde üniversite etkinliklerine katılıyor ve öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Genç mühendis adaylarının çağın gelişen teknolojilerine uyum sağlayarak iş dünyasında tercih edilebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Yeni endüstri evresi, en çok insanların gelişmesini gerekli kılıyor ve bu noktada yeni teknolojileri kullanabilecek altyapıya sahip insan kaynağı önem kazanıyor. Siber fizik, bilgi teknolojilerinin ve internetin yoğun bir şekilde kullanılmasını mecbur kılıyor. Temel bilimler ışığı ile başlayan endüstrileşme çalışmaları sonucunda çok farklı sektörlerde yeni iş disiplinleri gelişeceğini düşünüyoruz. Çok daha nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısı oluşmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmelere hazır olmak için gençlerin yenilikleri takip etmeleri ve çok donanımlı olmaları gerekiyor."