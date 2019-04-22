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Küçük havacılardan THY'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - "Küçük havacılar", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarla bir arada...

Küçük havacılardan THY'ye ziyaret
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İSTANBUL (AA) - "Küçük havacılar", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarla bir arada olduğu videoya yer verdi.

"Küçük havacılar ziyarete geldi." ifadesini kullanan Ekşi, şunları kaydetti:

"Çocukların dili ile: 23 Nisan'da ne var? Bayrak var, Atatürk var, süsleme var. Bu arada uçağın kaç kanatlı olduğunu da görüştük çocuklarla. Ne de olsa: Çocuklar cennet kuşlarıdır."

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Anahtar Kelimeler:
ThyTürk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
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