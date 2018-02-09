TEKİRDAĞ (AA) - Bu sezon Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları, şubat ayında av yasağının sona ermesiyle karides tutmaya başladı.



Tekirdağ'daki limanlardan tekneleriyle açıldıkları Marmara Denizi'nde palamut ve çinekop ümidiyle ava çıkan balıkçılar, bu yıl umduğunu bulamadı.

Sabah günün ilk ışıklarıyla denize çıkan balıkçılar, öğle saatlerinde ağlarına takılan karideslerle limana dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara'da bu yıl balığın az olması nedeniyle balıkçıların durgun bir sezon geçirdiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, aybaşından itibaren dil ve pisi balığında av yasağının sona ermesiyle balıkçıların denize açılmaya başladığını ifade ederek, "Bir ay süren yasak nedeniyle denize açılamayan küçük balıkçılar, yasak boyunca ağlarını onararak teknelerinin bakımını yaptı. Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar karides için denize açılıyor. Küçük balıkçı bu sezon umudunu karidese bağladı." dedi.

- "Karides 1 ay daha devam eder"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Şükrü Ozan Dedeler de küçük tekne balıkçılarının yüzünün karidesle güldüğünü belirterek, "1 ay boyunca yasak vardı. Şubat başında tekrar denize açılmaya başladık. Sabah erkenden çıkıyoruz. Öğle saatlerinde tekrar limana dönüyoruz. Hava şartlarına göre avladığımız karides miktarı değişiyor. Ama 90-100 kilogram avlıyoruz genelde. Karides 1 ay daha devam eder. Havaların ısınmasıyla denizde canavar balığı dediğimiz büyük balıkların çıkmasıyla karides azalır." diye konuştu.

Balıkçı Mustafa Şahin ise karides avı için sabah erken saatlerde denize çıkıp öğle saatlerinde limana döndüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da balıkçılar kurallara uyuyor. Yasak zamanı bakım yapıldı. Şimdi yasak bitti, av yapmaya çıkıyoruz. Kayığına göre miktar değişiyor ama 70 kilogram tutuyoruz. Herkes denizden rızkını alır, çeker gider. Balıkçıların fazlada gözü yok, ne kadar olursa."