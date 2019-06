Küçük yatırımcının gözdesi Tesla

Bitcoin, Etherium gibi birçok kripto para birimini tek bir uygulama ile alıp satmaya olanak tanıyan ABRA, kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Abra, 30 ayrı kripto para biriminin yanında 50 ulusal para birimine ve ABD borsalarında işlem gören 50 şirketin hisse senetlerine de yatırım olanağı tanıyor. Üstelik sadece beş dolarlıkdilimler karşılığında.



154 ülkenin 82’sinde hisse senedi yatırımcısı



Bitcoin temelli bir uygulama olan Abra, Bitcoin alım satımında kullanılan parsiyel alım-satım imkanını, mayıs ayı içerisinde hisse senetleri ve yatırım fonlarına da getirdi. Borsadaki işlem fiyatı yüzlerce doların üzerinde olan hisse senetlerine, parsiyel olarak minimum beşer dolarlık dilimler halinde yatırım yapılabiliyor.

Şimdiye kadar toplam 154 ülkeden 12 bin yatırımcı Abra uygulamasını kullanarak, varlık cüzdanı oluşturmuşken, her bir yatırım cüzdanında ortalama 49.18 dolar bulunuyor.



Bu 154 ülkenin 82 tanesindekiler ise cüzdanlarındaki varlıklar ile aktif yatırım yapmış bulunuyor. Her bir yatrım cüzdanı içerisinde yatırıma yönlendirilen ortalama rakam ise 24.65 dolar.







Tesla En Popüler Hisse Senedi



Abra’nın mayıs ayında duyurduğu hisse senedi ve yatırım fonlarına yatırım olanağı sonrasında, Güney Afrika, Fransa, Arjantin, Avusturya ve Filipinler gibi ülkelerden en çok yatırım yapılan hisse senedi Elon Musk’ın Tesla’sı.



Yatırımcılar, Tesla yanında Amazon, Apple, Google, Alibaba, Facebook, Uber, Microsoft, Netflix ve daha yeni borsada işlem görmeye başlayan Slack’e yoğun ilgi gösteriyor.



Yatırımları dünya yaymaya çalışıyor



“Finansal piyasalara yatırım yapabilmek, kişisel servet ve birikim edinmenin temel bir enstrümanı” görüşünü benimseyen Abra kurucusu ve CEO'su Bill Barhydt, ABD dışındaki dünya nüfusun büyük çoğunluğunun, erişim ve yönetilebilirlik sorunları nedeniyle finansal enstrümanlar ve borsalara yatırım yapamadığına dikkat çekerek “Abra, bu eşitsizliği ortadan kaldırmak üzere sunduğu olanaklarla daha çok insanın finansal piyasalarda hisse senedi sahibi olmasına imkan sağlıyor. Bu ürünü ortaya çıkarmamızın temel odak noktası, geliş piyasaların finansal araçlarını, gelişmekte olan ekonomiler için daha erişilebilir ve yönetilebilir olması” diyor.



Türkiye’den de yatırım yapılabiliyor



Bugün, Türkiye de Abra uygulamasının sunduğu yatırım olanaklarına erişilebiliyor.



Abra CEO’su Bill Barhydt, uygulamanın Apple Store ve Google PlayStore’dan kolayca indirilip kurulabileceğini söylüyor. Türkiye’deki kullanıcıların, halen başka yatırım uygulamalarındaki kripto para cüzdanlarından Abra’ya fon aktarabildiği gibi kredi kartı ve banka kartı ile de fon aktarabildiğini belirtirken “Uluslararası para transferleri ile ilgili olarak bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yakında banka havalesi ile de bu olanağı hayata geçireceğiz. Türkiye’deki kullanıcılar her zaman cüzdanlarındaki fonlarını, Bitcoin ve Etherium olarak diğer sağlayıcıların cüzdanlarına aktarabilir” diyor.



Halen, gelişmekte olan yatırım fonları çerçevesinde Türkiye’deki şirketlerin hisselerinin de Abra üzerinden yatırım yapılabilir bir seviye geldiğini belirtenBarhydt, yakında doğrudan BIST100 içerisinde yer alan hisselerin de Abra yatırım portföyüne eklenebileceğine dikkat çekiyor. Abra üzerinden doğrudan yatırım yapılan hisse senedi sayısı şimdilik kısıtlı iken, yatırm fonları aracılığı ile dünyada 7.000’in üzerindeki fon veya hisse senedine yatırım yapılabiliyor.







Vesayetsiz Cüzdan



Geleneksel bankacılık sistemi gibi davranan kripto cüzdanlar ve kripto takas sistemlerinin aksine Abra, vesayetsiz (non-custodial) bir platform. Yani, sahip olduğunuz tüm varlıklar, Bitcoin blok zincirinde tutuluyor. Bu da yaptığınız işlemleri, diğer kripto takas sistemleri ve kripto para cüzdanlarının kullanmış olduğu merkezi veritabanlarındaki işlemlerden çok daha güvenli ve kişiye özel hale getiriyor. Abra da vesayetsiz cüzdanın tüm bireylerin temel hakkı olduğu inancı ve bu cüzdanın dağıtık bir finansal sistemin temel köşe taşlarından biri olması gerektiği inancı ile ortaya çıkmış bir ürün. Geleneksel finans sistemine alternatif, dağıtık yapılar, herkese, her yerden, eşit yatırım olanakları imkanları vaadediyor.



Abra ile yatırıma başlamak



Abra ile yatırıma başlamak oldukça kolay. Kaydolmak ve sıfır komisyon masrafı ile Uluslar arası piyasalarda hisse senedi ve yatırım fonlarına yatırım yapmak için, Google Play veya Apple Store'dan Abra uygulamamasının indirilmesi ve Abra hesabının kurulması gerekiyor. Abra uygulamasında, kullanıcılar, banka hesapları (AB Ülkeleri ve Filipinler), havale ve EFT olanakları, kredi kartları veya sahip oldukları kripto para birimleri ile Abra uygulaması hesaplarına para aktarabiliyor. Hesabına, kaynakları aktardıktan sonra, Abra'nın desteklediği herhangi bir varlığa yatırım yapmaya başlayabiliyor.