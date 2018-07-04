SİİRT (AA) - Siirt'te küçükbaş hayvan ırklarının zenginleştirilip etinden, sütünden, kılından ve tiftiğinden daha fazla faydalanılması amacıyla hazırlanan "Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü" projesi için imza töreni düzenlendi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından hazırlanan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Valilikçe desteklenen projenin mutabakat metni bir otelde Vali Ali Fuat Atik, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman'nın katılımayla imzalandı.

Burada konuşan Vali Ali Fuat Atik, projeyi çok önemsediklerini belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Kentin sorunlarının çözümü için büyük çaba harcandıklarını ifade eden Atik, projenin Türkiye'de ilk olduğunu kaydetti.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da daha önce bir tekeden bir tohumlama sağlanırken proje sayesinde bu sayının 30'a çıkacağını ve yurt dışına da ihracat yapılacağını anlattı.

DİKA Genel Sekreteri Altındağ ise kente pozitif ayırımcılık yaptıklarını ifade etti.

Projenin sadece Siirt'te değil ülke çapında da önemli olduğuna dikkati çeken Altındağ, şöyle konuştu:

"Keçi yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk üçe giren bir potansiyelimiz var ama bundan verim olarak çok faydalanmadığımızı ve bir merkez olarak ülkede ilk defa olduğu için projeyi cazip hale getirdik. Biz burada melezleme mantığıyla hayvan ırklarını daha zengin hale getirip, etinden, sütünden, kılından ve tiftiğinden faydalanarak ekonomiye katkı sağlamasını ön gördük. Burada temel amaç ithali engellemek ve ihracata destek verme potansiyelidir. Bu proje hem bölgeyi hem ülkeyi besleyebilecek çok büyük nitelikte, kapsamlı bir projedir."



