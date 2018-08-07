Küçükbaş kurbanlık fiyatları

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 20 liradan işlem gördüğünü belirterek, "Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri yüzde 20 düzeyinde arttı, enflasyonla birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşti." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de geçen Kurban Bayramı'nda 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvanın kurban edildiğini aktaran Çelik, ülkede bu ihtiyacı karşılayacak hayvan varlığının bulunduğunu, canlı hayvan ve et ithalatına gerek olmadığını söyledi.



Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş kurbanlık kesildiğine dikkati çekti.



Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 20 liradan işlem gördüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bir yaş altındaki kuzular söz konusu olduğunda fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri yüzde 20 arttı, enflasyonla birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşti. Bu artışlardan dolayı kurbanlık fiyatlarında olabilecek artışın sorumlusu yetiştiricilerimiz değildir. Kamuoyunun durumu böyle bilmesi ve yetiştiricilerimizin emeklerinin karşılığını alacak fiyatların gerçekleşmesi yönünde anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Her ne surette olursa olsun küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz."

- "ESK satılamayan hayvanları değerinden almalı"

Çelik, küçükbaş hayvanlar arasında özellikle damızlık anaç dişilerin erken kesime gitmesinden yana olmadıklarının altını çizerek, sektörün sürdürülebilirliği açısından kurban pazarlarında dişi hayvan satılmasının kesinlikle önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satılamayan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden satın alınmasını isteyen Çelik, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığından yetiştiricilerin mağdur olmaması adına destek beklediklerini vurguladı.



Nihat Çelik, kurbanlık satışı yapacak kişilerin sosyal ihtiyaçları hususunda belediyelerin yardımcı olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde kurban satış yerleri yetersiz, olanların çoğu da düzenli değil. Hayvanlar için padok ve sundurma yok. Biz alıcıların memnuniyeti yanında yetiştiricilerimizin de hak ettiği değeri almalarından yanayız. Onca emeğin karşılığı mağduriyet olmamalıdır. Kurban satış yerleri de iyi denetlenmeli. Özellikle satış yerlerine hastalıklı hayvan girmemesi için yetkililer titiz davranmalı."

Çelik, kurbanlık alışverişinde hem satıcıların hem de alıcıların memnun olacağı bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.



