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KUDAKA Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği'ne üye oldu

ERZURUM (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA), yönetim kurulunun 90. toplantısında alınan karar doğrultusunda Avrupa Kalkınma Ajansları Birliğine (EURADA) üye olduğu bildirildi.KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ajansın...

KUDAKA Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği'ne üye oldu

ERZURUM (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA), yönetim kurulunun 90. toplantısında alınan karar doğrultusunda Avrupa Kalkınma Ajansları Birliğine (EURADA) üye olduğu bildirildi.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ajansın yönetim kurulunun 90. toplantısında alınan kararla EURADA'ya üye olmasıyla bölgesel kalkınma alanında iyi uygulama örnekleri ve yenilikçi teknikler konusunda bilgi transferinin sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1992 yılında Belçika merkezli kurulan birlik, farklı ülkelerde kurulmuş olan kalkınma ajansları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, iş birliği projeleri geliştirmek, bölgesel kalkınma stratejileri hakkında araştırmalar yapmak, Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği iş birliği projelerini koordine etmek, bölgeler arası iş birliği programları ve projeleri hazırlamak ve yürütmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajansımız da EURADA'ya üye olarak ortak proje ve iş birliği faaliyetleri gerçekleştirerek bölgesine katkı sağlamak, ağ kapsamında oluşan fonlardan yararlanmak ve bu fonları kullanıp, kullandırmak fırsatlarından yararlanmayı planlamaktadır."

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